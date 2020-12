Les résidents des centres de soins en Angleterre doivent pouvoir voir leurs proches à Noël, après que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé le déploiement d’un million de kits de test à délai d’exécution rapide pour vérifier que les visiteurs peuvent entrer en toute sécurité.

Suffisamment de kits seront fournis au cours des prochaines semaines pour que chaque résident reçoive deux visiteurs venant les voir deux fois par semaine chacun, quel que soit le niveau local de restrictions relatives aux coronavirus.

Et les résidents de moins de 65 ans auront la possibilité de quitter les établissements de soins pour rendre visite à leur famille à domicile.

Ces voyages à domicile seront soumis à des évaluations individuelles des risques, à un test négatif pour Covid-19 et à une période d’auto-isolement au retour. Les résidents ne peuvent visiter qu’un seul ménage et ne seront pas autorisés à former une «bulle de Noël» pour trois ménages.

La directrice caritative de Age UK, Caroline Abrahams, a salué cette décision comme «une très bonne nouvelle» qui conduira «de nombreuses familles à retrouver leurs proches après une très longue période».

De nombreux résidents des foyers de soins craignaient que les visites ne soient disponibles que dans les zones de niveau inférieur et accueilleraient favorablement la décision du gouvernement comme une approche «beaucoup plus juste et plus proportionnée» », a-t-elle déclaré. Mais elle a averti que les dispositions pratiques doivent être bien planifiées pour éviter de semer la déception dans les familles.

«Les recherches que nous avons menées et publierons bientôt montrent à quel point cette expérience a souvent été brûlante, tant pour les résidents des foyers de soins qui aspirent au jour où ils peuvent voir et toucher à nouveau leurs proches, et pour les membres de leur famille et leurs amis. désespérément inquiète et bouleversée d’être séparée », a déclaré Mme Abrahams.

Les restrictions de coronavirus au cours des neuf derniers mois ont conduit à des scènes déchirantes de personnes âgées se voyant refuser tout contact avec des enfants et petits-enfants, ou capables de les voir uniquement à travers des écrans de style prison ou la fenêtre de leur chambre.

Aujourd’hui, le ministère de la Santé et des Affaires sociales estime que le dépistage préalable des membres de la famille permettra aux foyers de trouver un équilibre entre le contrôle des infections et les avantages des visites pour la santé et le bien-être des résidents.

M. Hancock a déclaré: «Je sais à quel point il a été difficile pour les personnes vivant dans des maisons de retraite et leurs familles d’être séparées pendant si longtemps. La séparation a été douloureuse mais a protégé les résidents et le personnel de ce virus mortel.

«Je suis très heureux que nous puissions maintenant aider à réunir les familles et permettre aux gens d’avoir des contacts significatifs avec leurs proches d’ici Noël.

«Cette nouvelle a été rendue possible grâce aux progrès sans précédent réalisés en matière de technologie et de capacité de test, ainsi que des fournitures d’EPI supplémentaires.»

Les visiteurs devront réserver des créneaux auprès des maisons de soins à l’avance, porter un équipement de protection individuelle (EPI) et suivre les mesures de contrôle des infections lorsqu’ils se trouvent sur les lieux.

46 millions d’articles supplémentaires d’EPI gratuits seront envoyés aux prestataires de soins.

Plus d’un million de tests de rotation rapide à flux latéral ont déjà été envoyés aux 385 plus grands établissements de soins en tant que première tranche d’une approche progressive pour rendre les visites plus sûres.

Le directeur général de Care England, le professeur Martin Green, a salué cette décision.