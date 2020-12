La Suède manque de lits de soins intensifs au milieu de la flambée des cas de coronavirus et pourrait devoir contacter les pays voisins pour obtenir de l’aide, a averti un haut médecin.

Les unités de soins intensifs de Stockholm, qui a été le plus durement touchée lors de la deuxième vague du pays, ont atteint une capacité de 99% cette semaine – avec seulement sept lits restants.

Maintenant, Sten Rubertsson, chef du Conseil national suédois de la santé et du bien-être, a averti que le pays sans lock-out pourrait devoir contacter des voisins tels que la Finlande, qui a eu recours aux verrouillages, pour obtenir de l’aide.

La Suède a été durement touchée par une deuxième vague de coronavirus (moyenne sur sept jours de nouveaux cas, photo), et les services de soins intensifs des grandes villes, y compris Stockholm, sont maintenant en difficulté

Les décès en Suède sont restés en dessous de leur premier pic de vague, mais si les lits de soins intensifs sont épuisés, le total pourrait augmenter considérablement car les médecins sont obligés de choisir les patients à épargner.

Au total, la Suède compte environ 700 lits de soins intensifs, selon le journal Aftonbladet.

Bien que la Suède n’ait pas dépassé cette capacité, Rubertsson a souligné que les lits sont dispersés à travers le pays.

Cela signifie que dans des villes comme Stockholm qui ont été durement touchées, les hôpitaux fonctionnent à leur limite.

Parmi les autres villes gravement touchées figurent Malmö et Göteborg, toutes deux situées au sud.

Sten Rubertsson a averti que la Suède pourrait avoir besoin de demander de l’aide à la Finlande si la situation continue de s’aggraver

La Finlande a déjà promis d’aider la Suède à gérer son épidémie, la ministre de l’Intérieur Maria Ohisalo ayant déclaré cet été: «La Finlande est prête à apporter son aide de toutes les manières.

«Avec des soins intensifs, avec une capacité de test, avec tout ce que nous pouvons. Nous sommes là pour vous.’

La Suède a évité les verrouillages et le port de masque tout au long de la panémie en faveur d’une réponse légère, y compris des conseils sur la distanciation sociale.

L’expert en virus Anders Tegnell avait précédemment prédit qu’éviter le verrouillage rendrait la Suède mieux préparée pour l’hiver, en raison du niveau naturel d’immunité du troupeau qui s’était développé dans la population.

En fait, la Suède a été particulièrement touchée par la deuxième vague de coronavirus et a connu à un moment donné l’épidémie à la croissance la plus rapide de toute l’Europe.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas de coronavirus dans le pays s’élève désormais à 5700, après avoir doublé depuis le 11 novembre.

Au total, il a subi plus de 300 000 cas et 7 000 décès. La Finlande, en comparaison, n’a subi que 30 000 cas et 400 décès.

La Suède a adopté une approche largement sans verrouillage pour lutter contre la pandémie (photo), tandis que la Finlande a utilisé des mesures strictes pour garder son épidémie sous contrôle

Ces chiffres ont contraint la Suède à faire marche arrière, instaurant des couvre-feux nocturnes et interdisant les grands rassemblements.

La semaine dernière, l’agence de santé publique a publié de nouvelles directives à suivre pendant Noël, notamment en limitant les contacts sociaux à une « bulle » de huit personnes, en se réunissant autant que possible à l’extérieur et en évitant les transports en commun.

Le gouvernement enverra désormais un SMS à chaque numéro de téléphone en Suède avec un lien vers les directives pour s’assurer qu’elles sont suivies.

Le ministre suédois de l’Intérieur, Mikael Damberg, a déclaré aux journalistes: « Les recommandations ne sont pas une sorte de conseils pour le public – elles doivent être suivies. »

Le Danemark et la Norvège bordent également la Suède et ont tous deux utilisé des verrouillages pour contrôler leurs épidémies virales.

Le Danemark a subi un total de 100000 cas de coronavirus avec 900 décès, et la Norvège a subi 40000 cas et moins de 400 décès.