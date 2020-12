LONDRES: le football féminin anglais a connu un pic coronavirus infections avec 32 positifs après des tests sur 864 joueurs et le personnel du club dans les deux meilleures ligues.

C’est le plus grand nombre de COVID-19[feminine cas annoncés par la Fédération anglaise de football à partir de tests hebdomadaires dans des clubs de la Super League féminine et du Championnat féminin – plus qu’au cours des sept semaines précédentes combinées.

Le plus grand nombre de positifs, près de 4% de ceux testés, vient au milieu des préoccupations concernant une nouvelle souche variante de COVID-19[feminine se répandant en Angleterre. Le plus grand nombre de cas positifs précédemment annoncés par la FA en une seule semaine était de 10 cas d’équipe détectés entre le 19 et le 25 octobre.

Les équipes sont maintenant en pause hivernale jusqu’au mois prochain après avoir disputé leurs derniers matchs dimanche. Le match de Chelsea contre Tottenham a été reporté le week-end dernier en raison d’une épidémie au sein de l’équipe du champion WSL.

