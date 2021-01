Coronavirus Scotland: trois personnes sont accusées d’avoir agressé la police

Trois personnes ont été accusées d’avoir agressé la police après que des policiers sont entrés dans la maison d’une famille parce qu’on leur avait dit qu’il y avait « trop de gens à l’intérieur ».

Deux policiers ont frappé à une porte à Aberdeen mercredi à 23 h 20 après qu’un membre du public ait signalé une violation des restrictions relatives aux coronavirus.

Les rassemblements sont interdits au Royaume-Uni pour alléger la pression sur le NHS alors que le nombre de cas de coronavirus continue d’augmenter.

Cela fait suite à une répression similaire par les forces de police en Angleterre hier, les chauffeurs se détournant des sites de beauté du Derbyshire tandis que la police faisait griller les parents avec une poussette dans le centre-ville de Birmingham.

Priti Patel a déclaré qu’il était « juste » que les agents confrontent les Britanniques assis sur des bancs de parc et a fait valoir que la police devrait arrêter les gens et exiger de savoir pourquoi ils sont en dehors de chez eux.

Quelques heures à peine après que le ministre de l’Intérieur ait apporté son soutien à l’action controversée de la police, il est apparu que des agents de Birmingham avaient interrogé un couple avec une poussette pour lui demander quelles affaires ils avaient en ville.

Dans le Derbyshire, la police a été vue en train de refuser des chauffeurs de l’abbaye de Calke du National Trust cet après-midi et aurait émis des billets en prenant les numéros d’immatriculation des véhicules.

À Ely, dans le Cambridgeshire, des images inquiétantes mettant en évidence la dure réalité du verrouillage 3.0 montraient des sièges du centre-ville enregistrés pour empêcher les gens de les utiliser.

Des images prises à Aberdeen mercredi à 23 h 20 avant d’être partagées en ligne montraient un policier se tenant dans le couloir d’une maison alors qu’une femme était retenue par un autre homme.

Elle a dit: «Ma maison. C’est de l’intimidation. C’est ma maison. Sors de ma maison. Je ne vous ai pas demandé ici.

Un jeune garçon peut être vu dans la vidéo alors que la fille de la femme a dit: « Arrête ça maman ».

Deux femmes, âgées de 18 et 48 ans, et un homme de 43 ans ont été inculpés pour voies de fait sur des policiers et comportement menaçant et abusif, selon Police Scotland.

Un porte-parole a ajouté: « Nous avons reçu une plainte d’un membre du public concernant une violation de la réglementation sur les coronavirus dans une propriété d’Aberdeen, vers 23 h 20 le mercredi 6 janvier 2021.

« Des agents étaient présents et deux femmes (âgées de 18 et 48 ans) et un homme de 43 ans ont été accusés d’avoir agressé des policiers et de comportement menaçant et abusif et seront dénoncés au procureur fiscal. »

Les agents de police sont légalement autorisés à entrer dans les maisons des Britanniques si «cette personne soupçonne raisonnablement qu’une infraction au paragraphe 5 (1) est en cours sur les lieux», conformément à la législation.

Quitter la maison en Écosse est maintenant illégal après que le pays a été renvoyé en lock-out. La répression dure, annoncée par Nicola Sturgeon, inclut la règle du séjour à la maison légalement exécutoire.

Son adjoint, John Swinney, a confirmé que la police prendrait des mesures coercitives contre ceux qui enfreindraient les règles.

Il a déclaré: «Il y aura des restrictions pendant une période substantielle. Nous avons exposé notre position pour le mois de janvier et nous sommes arrivés à cette conclusion grâce aux propos que vous avez cités du premier ministre.

«Nous sommes plus préoccupés par la situation en Écosse qu’à aucun stade de la pandémie jusqu’à présent. Cela est dû à l’accélération du virus suite à la nouvelle variante.

«Nous avons dû prendre ces mesures, nous regrettons beaucoup d’avoir dû prendre ces mesures et nous apprécions le fardeau que cela impose aux individus au sein de la société, mais c’est la bonne chose à faire pour protéger le public».

L’exercice et les déplacements essentiels sont les seules raisons pour lesquelles les gens sont autorisés à quitter leur domicile.

Les règles relatives aux rassemblements en plein air ont également été renforcées pour permettre à un maximum de deux personnes de deux ménages de se rencontrer.

M. Swinney a déclaré à Sky News: « Vous savez, la police ne fait pas le tour de la maison individuelle pour vérifier les individus, et n’arrête pas les voitures régulièrement dans la rue pour la météo ou non les voyages sont essentiels.

« Mais le fait que cela ait été promulgué par la loi est une indication importante du sérieux que nous devons prendre par les gens et que nous devons les suivre.

« Si les gens respectent ces restrictions, nous réussirons, comme nous l’avons fait au printemps de l’année dernière, à réduire considérablement la prévalence du virus. »

Il a poursuivi: « Cela dit, Police Scotland prend des mesures coercitives, des mesures ont été prises à une échelle très importante l’autre jour en ce qui concerne les personnes qui bafouent clairement les règlements et il est important que Police Scotland prenne cette mesure lorsqu’elle juge opérationnellement bonne chose à faire.’

Quelque 52618 tests de coronavirus positifs ont été signalés aujourd’hui, ainsi que 1162 décès quotidiens.