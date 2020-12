Bruxelles a lancé un avertissement festif et a appelé les pays de l’UE à rester vigilants contre le coronavirus jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement disponible.

L’assouplissement prévu des restrictions dans certains pays, la probabilité de rassemblements à l’intérieur et de personnes retournant dans leurs familles pour célébrer ont accru les craintes que les infections augmentent pendant la période de Noël.

Elle a incité la Commission européenne à appeler les États membres à poursuivre des initiatives telles que la distanciation sociale, la recherche des contacts et la limitation des contacts sociaux.

« Si nous ne faisons pas attention, si nous ne pratiquons pas la retenue et la discipline, si nous nous relâchons trop rapidement, si cette période relativement plus stable n’est pas utilisée pour se préparer, nous aurons plus de cas, plus de décès et plus de verrouillages », a déclaré Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, décrivant la stratégie d’hiver COVID-19 de la CE.

«C’était vrai en juillet et c’est vrai maintenant, mais cette fois, nous avons la chance de faire les choses différemment.

« La situation est peut-être en train de se stabiliser, mais elle reste délicate. Comme pour tout le reste cette année, les festivités de fin d’année seront différentes. Nous ne pouvons pas compromettre les efforts que nous avons tous déployés ces dernières semaines et mois. Cette année, sauver des vies doit passer avant célébrations. »

Mais l’UE n’a pas réellement d’autorité en matière de santé, de sorte que la Commission européenne compte sur les gouvernements nationaux pour approuver la stratégie et, plus important encore, pour la mettre en œuvre.

La coordination COVID n’est pas un domaine dans lequel l’Europe a beaucoup de succès. L’Allemagne, la France et l’Italie veulent que toutes les stations de ski du continent soient fermées, mais l’Autriche n’est pas d’accord.