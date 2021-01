«Charge virale» est devenu un mot à la mode depuis le début de la pandémie de coronavirus. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement?

En bref, c’est l’expression numérique de la quantité de virus dans un volume de fluide donné.

Mais est-il aussi sec que les particules virales plus infectieuses qu’une personne est exposée au point d’infection (l’inoculum), plus elle se sentira pire?

Et dans quelle mesure la charge virale affecte-t-elle la facilité avec laquelle quelqu’un peut attraper et propager le virus?

Comment fonctionne la charge virale lors de l’infection des personnes?

L’Organisation mondiale de la santé affirme que le coronavirus peut se propager à partir de la bouche ou du nez d’une personne infectée en petites particules liquides lorsqu’elle tousse, éternue, parle, chante ou respire fortement. Les preuves actuelles suggèrent que le principal moyen de propagation du virus est par les gouttelettes respiratoires chez les personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres.

« C’est un jeu de chiffres », a déclaré à Euronews le professeur Stuart Neil, chef du département des maladies infectieuses du King’s College de Londres.

«Si vous avez respiré un million de particules virales plutôt que 100 000 particules virales, vous êtes à peu près 10 fois plus susceptible d’être infecté.

« Plus vous avez de cellules infectées, plus le virus est endommagé, plus il induit une réponse inflammatoire et plus vous vous sentez malade », at-il ajouté.

Mais il a averti que cette relation n’était pas « une corrélation en ligne droite » car des facteurs tels que toutes les particules virales n’étant pas aussi infectieuses que d’autres compliquent le calcul.

Si vous avez attrapé le virus en touchant quelque chose avec des particules dessus et en vous frottant le visage, votre exposition à l’inoculum est beaucoup plus faible que si quelqu’un dans une unité de soins intensifs qui avait le COVID-19 toussait au visage, par exemple.

Neil a ajouté que cette connaissance du virus était basée sur des systèmes expérimentaux menés en laboratoire et a déclaré que la transmission du virus se déroulait dans la vie réelle est difficile à reproduire complètement dans un environnement artificiel.

Une charge virale plus élevée conduit-elle un patient COVID à avoir des symptômes plus sévères?

Tandis que des articles et études ont lié la charge virale à la mortalité, Neil ne pense pas que cela puisse être lié aux symptômes d’une manière aussi directe.

« Il n’y a pas une grande corrélation entre la quantité de virus que vous pouvez détecter et le degré de maladie d’une personne », a-t-il déclaré.

«Il existe de nombreux exemples de personnes qui ont une charge virale assez élevée et sont relativement asymptomatiques», a-t-il soutenu.

« Il n’y a pas de ligne droite pour dire que si vous attrapez cette quantité de virus, vous serez malade, ça ne marche pas comme ça. »

Cependant, Neil a poursuivi en expliquant que si vous obtenez un plus gros inoculum, vous pourriez être plus susceptible d’être malade, car la vitesse à laquelle le virus se réplique pourrait être attribuée à cela.

Que puis-je faire pour réduire le nombre de particules auxquelles je suis exposé?

«Chaque petite barrière que vous mettez sur le chemin réalise quelque chose», a expliqué Neil, faisant référence au port de masque, au lavage des mains, à la distance sociale et à d’autres mesures pour lutter contre le COVID-19.

Il a dit qu’en s’asseyant à côté de quelqu’un plutôt qu’en face d’eux et en ouvrant les fenêtres pour disperser les particules, vous pouvez réduire la charge virale que vous recevez d’une personne infectée.

Cependant, rien n’est aussi efficace que de ne pas voir quelqu’un en face à face et pas de contact physique; sans ces méthodes, vous ne pouvez pas réduire le risque d’attraper le COVID-19 à zéro, a-t-il expliqué.

Neil a ajouté que même les vaccins actuellement en cours de déploiement à travers l’Europe ne sont pas une solution miracle pour arrêter la transmission, car nous ne savons pas encore comment ils empêchent les gens d’être contagieux pour les autres et nous ne le ferons pas « pendant un certain temps ». .

« Les personnes qui ont reçu le vaccin, surtout si elles n’ont reçu que la première dose, ne devraient pas supposer que tous les paris sont ouverts et totalement sans danger pour les autres », a-t-il déclaré.