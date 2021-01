Les pays européens ont commencé à vacciner sérieusement les gens contre le COVID-19, mais il existe d’énormes écarts dans le rythme de la vaccination.

Israël et le Royaume-Uni sont les pays qui ont administré le plus de doses de vaccin à ce jour, tandis que la France et les Pays-Bas sont parmi les pays les plus lents.

Euronews examine les données.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à autoriser l’utilisation du vaccin développé par Pfizer et BioNtech. La vaccination a commencé le 8 décembre.

Au 1er janvier 2021, plus d’un million de doses de vaccin avaient été administrées, selon le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Le rythme de la vaccination devrait s’accélérer rapidement le 4 janvier alors qu’un deuxième vaccin – d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford – commence à être déployé. Quelque 530 000 doses devraient être administrées au cours de la première semaine.

Le vaccin Oxford est moins cher et plus facile à déployer car il peut être stocké et transporté dans des conditions réfrigérées normales. Le vaccin Pfizer doit être conservé à -70 ° C.

Israël

Près de 1,1 million d’Israéliens avaient, au 3 janvier, reçu leur première dose du vaccin Pfizer / BioNtech, selon le ministre de la Santé Yuri Elderstein.

Cela signifie que 12% des 8,9 millions d’habitants du pays ont reçu la première dose.

« C’est une réalisation extraordinaire grâce à notre personnel médical. Grâce à vous, nous sommes les premiers au monde à fournir des vaccins », a écrit Elderstein sur Twitter.

Union européenne

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech le 21 décembre avec le déploiement coordonné par la Commission européenne.

Bruxelles a conclu des accords d’achat anticipé avec plusieurs entreprises et a obtenu suffisamment de doses pour vacciner les 450 millions d’habitants de l’Union. La première livraison du vaccin aux États membres a eu lieu le 26 décembre. Chaque État membre se verra attribuer des doses en fonction de la taille de sa population.

L’EMA devrait autoriser l’utilisation du vaccin Moderna le 6 janvier.

Jusque là, Danemark a le taux de vaccination le plus élevé parmi les États membres de l’UE. Plus de 45800 des 5,8 millions d’habitants du pays avaient reçu le vaccin au 2 janvier, soit un taux de vaccination pour 100 personnes de 0,78.

Mais en termes absolus, Allemagne a distribué le plus de doses de vaccin. Plus de 188 500 avaient été administrés au 1er janvier, selon l’Institut Robert Kock.

Le taux de vaccination du pays pour 100 habitants est actuellement de 0,23.

Croatie et Portugal viennent ensuite avec des taux de 0,19 et 0,16 respectivement. Ils sont suivis de Italie et Pologne qui ont actuellement des taux d’environ 0,13 dose de vaccination pour 100 habitants. L’Italie, pays le plus touché d’Europe avec près de 75000 décès attribués au COVID-19, a jusqu’à présent vacciné plus de 79000 personnes

Autriche, Bulgarie et Roumanie ont un taux de vaccination similaire – 0,07 dose pour 100 habitants. En termes absolus, Bucarest a livré 13 200 doses, Vienne 6 000 et Sofia 4 739.

Estonie a vacciné un peu moins de 2500 personnes, ce qui lui donne un taux de vaccination de 0,2, supérieur à Grèce et Finlandele chiffre de 0,03. Athènes et Helsinki ont chacune administré 3 001 et 1 767 doses de vaccin.

FranceLe gouvernement a été critiqué pour la lenteur de la vaccination avec seulement 352 des 67 millions de personnes du pays recevant la première dose au 31 décembre. Les autorités ont promis d’accélérer le rythme et ont commencé samedi la vaccination des travailleurs de la santé de plus de 50 ans. – une semaine plus tôt que prévu initialement.

Finalement, le Pays-Bas débutera sa campagne de vaccination le 8 janvier.