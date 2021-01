Coronavirus: pourquoi les Tchèques sont-ils parmi les plus sceptiques d’Europe en matière de vaccins?

Pour la grande majorité de l’Europe, les premiers groupes à recevoir un vaccin COVID-19 ont été les plus vulnérables: les personnes âgées ou les travailleurs de la santé.

Mais, en République tchèque, ils ont fait les choses différemment.

Dans un clin d’œil apparent à la confiance globale du pays dans les vaccins, la première personne à avoir reçu le vaccin a été le Premier ministre Andrej Babis.

Cela faisait partie de la nouvelle campagne publicitaire du gouvernement pour lutter contre le scepticisme généralisé à l’égard des vaccins, qui semble si ancré que les hauts responsables politiques craignent qu’il ne soit pas possible de faire vacciner les deux tiers de la population.

Les experts disent qu’entre 60 et 70% de la population doit avoir reçu le vaccin COVID-19 pour que la maladie soit éradiquée.

Quels sont les niveaux de scepticisme vis-à-vis des vaccins en République tchèque?

Une enquête réalisée par STEM, un sondeur local, début décembre, a révélé que seuls 40% des Tchèques seraient volontairement vaccinés, parmi les taux les plus bas d’Europe.

Un sondage régional mené par le projet Sinophone Borderlands de l’Université Palacky d’Olomouc a brossé un tableau plus inquiétant: seuls 30% des Tchèques seraient prêts à se faire vacciner contre le COVID-19, le deuxième score le plus bas des 13 pays européens étudiés et juste derrière la Slovaquie. Il se compare à 31% des Français, 52% des Allemands et 62% des Britanniques.

Pourquoi les Tchèques sont-ils sceptiques à l’égard des vaccins?

Richard Q. Turcsanyi, de l’Université Palacky et chercheur principal de l’enquête, dit qu’il y a plus de scepticisme en Europe de l’Est que dans les États occidentaux à propos du vaccin.

Il attribue la situation tchèque à un mélange de manque de confiance dans le gouvernement, de désinformation généralisée, de propagande russe et d’incompréhension de la science.

Après l’inoculation de Babis, les théories du complot se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux. Certains ont affirmé que les séquences vidéo ne montraient pas l’aiguille pénétrant dans le bras du Premier ministre, car la main du médecin le masque, et qu’il s’agissait d’une arnaque. D’autres affirment qu’on lui a injecté un placebo.

La principale raison d’être sceptique à l’égard des vaccins COVID-19 est qu’ils ont été «développés à la hâte [and] n’ont pas été correctement testés pour leur sécurité et leur efficacité », alors que le public n’est pas correctement informé des effets secondaires possibles de ce vaccin», selon David Formanek, créateur du site Web Open Your Mind (Otevři svou mysl), dont la page Facebook est suivi de 20 000 personnes.

Pendant des mois, il a dénoncé les mesures de pandémie du gouvernement comme une nouvelle forme de contrôle autoritaire – dans un pays où 12 436 sont morts du COVID-19, au 6 janvier – et a répandu d’autres théories du complot.

Il a récemment créé un nouveau site d’aspect professionnel, Risks of Vaccines, qui comprend des vidéos traduites de discussions de médecins et d’experts médicaux, dont une avec l’auteur britannique controversé Vernon Coleman.

Désormais, Formanek affirme que le gouvernement tchèque imposera une conditionnalité au vaccin, les personnes vaccinées étant autorisées à voyager normalement, mais celles qui refusent sont toujours confrontées à des restrictions sévères.

«Il s’agit essentiellement d’une ‘vaccination obligatoire’ dans un autre paquet», a-t-il ajouté. «J’espère fermement que les gens exigeront fortement que ce vaccin ne soit pas conditionnel… et qu’il soit à la place vraiment volontaire.»

« Les Tchèques ont un problème d’éducation aux médias »

Jan Cemper, rédacteur en chef du site Web anti-désinformation Manipulátoři.cz, qui a souvent réfuté les suggestions faites sur les sites de Formanek, affirme que de nombreux sites Web et groupes en ligne ont vu le jour ces derniers mois pour diffuser de la désinformation sur les vaccins COVID-19.

Mais, en réponse, de nouveaux sites d’information anti-désinformation ont également été créés, y compris l’ajout récent de infomore.cz, créé par les facultés de sciences de l’Université Charles et de l’Université Masaryk à Brno, ainsi qu’une organisation médiatique.

«En République tchèque, il y a généralement un problème d’éducation aux médias. Les gens ne vérifient pas vraiment ce qui est écrit sur Internet », a déclaré Cemper, ajoutant qu’il y avait beaucoup de fausses informations sur les vaccinations depuis des années, pas seulement avec le COVID-19.

En 2018, le vice-ministre de la Santé de l’époque, Roman Prymula, a déclaré que la désinformation sur les vaccins était la raison d’une épidémie de rougeole à Prague.

«Nous avons des communautés entières de personnes qui sont exposées à des contre-vérités constamment répétées sur la vaccination et elles commencent à les croire», a-t-il commenté en 2019 au milieu d’un autre débat dans les médias locaux sur la montée du sentiment anti-vaxxer.

Un rapport publié à la fin de 2018, The State of Vaccine Confidence in the EU, financé par la Commission européenne, a révélé que 36% des médecins généralistes interrogés en République tchèque pensaient que le vaccin ROR était dangereux, l’un des taux les plus élevés d’Europe et le seul pays où les professionnels de la santé en étaient plus sceptiques que le grand public.

Une affirmation fréquente est que les Tchèques sont intrinsèquement plus méfiants à l’égard des récits officiels et des opinions d’experts en raison du passé communiste du pays, alors que le scepticisme de la version de la vérité du Parti communiste était souvent justifié. Mais cela n’expliquerait pas pourquoi l’étude de 2018 et les enquêtes de cette année révèlent que le sentiment anti-vaxxer est plus courant chez les personnes âgées de 25 à 34 ans, la majorité née après la chute du communisme en 1989, que chez les plus de 65 ans.

Un autre point de vue soutient que les Tchèques sont par nature sceptiques et méfiants. Une enquête de Pew Research réalisée en 2018 a révélé qu’ils étaient les troisièmes moins religieux d’Europe, avec seulement 8% des répondants affirmant être «profondément religieux», contre 29% dans la Slovaquie voisine.

Mais l’enquête sinophone a également révélé que seul un tiers des Tchèques croyaient à la théorie du complot selon laquelle le COVID-19 avait été fabriqué artificiellement dans un laboratoire chinois, contre la moitié des répondants polonais et 41% des Espagnols.

La méfiance du gouvernement joue-t-elle un rôle dans le scepticisme vis-à-vis des vaccins?

Des raisons historiques et culturelles expliquent sans aucun doute pourquoi les Tchèques se méfient profondément des vaccinations contre le COVID-19. Il en va de même pour des préoccupations plus universelles concernant la vitesse à laquelle le vaccin a été produit et approuvé. Mais la méfiance à l’égard de ce gouvernement en particulier est un autre facteur.

Babis, un populiste milliardaire, a été élu Premier ministre en 2017 alors que l’UE enquêtait sur lui pour fraude aux subventions, une affaire en cours. En fait, il a fait campagne sur un ticket anti-corruption.

Les plus grandes manifestations observées depuis la révolution de velours de 1989, qui a fait tomber le communisme, ont eu lieu l’année dernière contre le gouvernement babis et le président Milos Zeman, qui, selon les critiques, veut gouverner de manière autocratique.

Cette méfiance n’a pas été aidée par la gestion de la pandémie par le gouvernement, qui était souvent chaotique au début, même si le pays a relativement bien fait les premiers mois.

Alors que le pays devrait recevoir au moins 355000 doses d’ici la fin janvier, dans le cadre de sa commande totale de 15,9 millions de vaccins, la question pour le gouvernement est maintenant de savoir comment imposer la vaccination de 70% de la population, a déclaré objectif, lorsque la majorité du public s’y oppose.

«Le vrai problème est qu’une grande partie de la population peut résister à se faire vacciner», a commenté le Dr Miloslav Janulík, vice-président du comité de santé de la Chambre des députés, dans les médias locaux en novembre.

Les leçons tirées du verrouillage suggéreraient que les autorités auront du mal à lancer un programme de vaccination généralisé par la force – et si le gouvernement essayait de l’appliquer par des mesures musclées, cela ne ferait qu’augmenter l’opposition au vaccin.

Après avoir bien réagi pendant les premiers mois de la pandémie, en juillet, le gouvernement avait levé presque toutes les restrictions, l’une des principales raisons pour lesquelles la République tchèque avait le taux d’infection par population le plus élevé d’Europe en octobre, au milieu de la deuxième vague du virus. Depuis lors, les autorités ont eu du mal à maintenir le respect par le public de règles beaucoup plus strictes, et le Premier ministre Babis a critiqué à plusieurs reprises le public.

Le gouvernement a également tardé à contrer la propagation des messages anti-vaxxer. Le Dr Vlastimil Valek, vice-président du parti d’opposition TOP 09, l’a fustigé en novembre pour ne pas avoir déjà lancé de campagne publicitaire et a reproché au nouveau ministère de la Santé, Jan Blatny, de suspendre une campagne lors de sa prise de fonction le mois précédent.

Le gouvernement semble avoir commencé à remédier à cela, Babis recevant très publiquement la première injection du pays, produite par Pfizer-BioNTech, avant que les 9 750 autres doses du pays ne soient distribuées.

Selon Cemper, de nombreux Tchèques jouent le jeu de l’attente et décideront de se vacciner eux-mêmes en fonction de la qualité du premier déploiement des vaccinations.

«Le fait que le vaccin n’ait pas été testé est l’un des récits les plus courants. Un autre est les effets secondaires », dit-il.

«Le problème est également que l’on ne sait pas encore quels seront les avantages des personnes vaccinées.»

Il est également possible que les enquêtes soient trompeuses. Les répondants peuvent trouver relativement facile de dire à un enquêteur qu’ils ne recevraient pas un hypothétique vaccin COVID-19, mais une fois qu’ils sont disponibles gratuitement et pourraient potentiellement sauver des vies, c’est une question assez différente.

