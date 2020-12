Plus d’un tiers de million de petites entreprises risquent de ne pas survivre à l’hiver, a averti le Parti travailliste.

L’analyse des chiffres officiels par le secrétaire aux affaires fantôme du parti, Ed Miliband, a suggéré que pas moins de 390 000 petites entreprises craignent de ne pas se rendre au printemps en raison des pertes causées par la pandémie de coronavirus et des restrictions de verrouillage.

Et environ 1 million de personnes n’ont pas de réserves de trésorerie pour durer au-delà de trois mois, environ 16 pour cent du total disant qu’ils n’ont plus de réserves du tout.

Plus de 520 000 petites entreprises avaient vu leur chiffre d’affaires chuter de plus de la moitié avant même le début du deuxième verrouillage à l’échelle de l’Angleterre en novembre, a déclaré le Parti travailliste.

Les travaillistes ont déclaré que les chiffres, tirés d’une enquête sur les entreprises du Bureau des statistiques nationales, suggéraient que les entreprises à risque d’échouer comprennent 44810 coiffeurs et salons de beauté, 8515 hôtels et chambres d’hôtes, 5420 bouchers, 985 magasins de jouets, 2455 épiciers, 1040 librairies, 3250 boulangeries, 2490 brasseries et distilleries et 3140 constructeurs automobiles

S’exprimant avant les petites entreprises samedi ce week-end, M. Miliband a déclaré: «Les petites entreprises sont le cœur battant des villes du pays – magasins, pubs, fabricants, salons, fournisseurs et tous ceux qui composent le tissu dynamique de nos communautés.

«Les petites entreprises se sont intensifiées pendant cette crise, qu’il s’agisse d’aider à fabriquer des EPI et des ventilateurs, d’offrir des repas gratuits aux enfants à mi-parcours ou de changer leur façon de travailler pour assurer la sécurité des personnes.

«Mais ils font face à une crise de trésorerie et sont déçus par la réduction des subventions gouvernementales qui ne couvriront tout simplement pas leurs loyers et leurs frais généraux. À moins que les ministres ne changent de cap, nous verrons les entreprises qui travaillent dur faire faillite et les grandes rues s’effondrer avant la fin de l’hiver. »

Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Nous comprenons la pression que subissent actuellement les entreprises et les particuliers, c’est pourquoi nous les aidons à traverser la pandémie avec un programme de soutien de 280 milliards de livres sterling, qui est parmi les plus généreux au monde.

«Cela comprend des subventions pour les entreprises contraintes de fermer jusqu’à 3 000 £ par mois, et des subventions allant jusqu’à 2 100 £ par mois aux entreprises qui ne sont pas fermées mais qui sont gravement touchées par les restrictions.»

L’enquête ONS Business Impact of Coronavirus a révélé que:

– 15 pour cent des très petites entreprises et 9 pour cent des petites entreprises ont peu ou pas de confiance dans la survie des trois prochains mois.

– 10 pour cent des très petites et 6 pour cent des petites entreprises n’avaient pas de réserves de liquidités, et 28 pour cent des très petites et 32 ​​pour cent des petites entreprises disposaient de réserves de liquidités pour durer moins de trois mois.