M. Raab s’exprimait à la veille de la fermeture lundi du programme de couloir de voyage qui permettait aux personnes d’entrer au Royaume-Uni à partir d’un nombre limité de pays – dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande – sans entrer en quarantaine. À partir de lundi également, les personnes arrivant en Angleterre devront prouver qu’elles ont été testées négatives pour le coronavirus dans les 72 heures suivant le départ.

Lors d’une série d’entretiens avec les médias, M. Raab a nié que le gouvernement avait tardé à prendre des mesures pour empêcher les mouvements à travers ses frontières, en particulier depuis l’émergence de nouvelles souches virulentes de Covid-19 au Brésil et en Afrique du Sud. Il a insisté sur le fait que le Royaume-Uni était globalement en accord avec des pays comme l’Allemagne et le Canada en imposant des restrictions de voyage.

«Alors non, ils ne devraient pas partir en vacances. Je ne pense pas que ce soit approprié.

Il a averti que les voyages risqueraient d’augmenter la propagation du Covid-19 et de faire pression sur le NHS à un moment où les ministres ont averti qu’il risquait d’être débordé.

«Nous avons la lumière au bout du tunnel avec des vaccins. Nous devons simplement rester à la maison autant que possible, à moins qu’il y ait des raisons exceptionnelles très fortes et limitées pour voyager au pays ou à l’étranger, et c’est ainsi que nous arrivons à un meilleur endroit.