Et pourtant, des milliers de Pakistanais, des étudiants aux retraités, se sont portés volontaires pour être des sujets de test dans des essais de vaccins contre le coronavirus dans cinq hôpitaux urbains. Depuis septembre, environ 13 000 des 18 000 volontaires ont participé à des essais pour un vaccin chinois appelé CanSino. Aucun effet secondaire grave n’a été signalé, et les responsables de la santé espèrent terminer les essais et distribuer les vaccins en mars.

Pourtant, même ces volontaires, désireux d’aider alors que le Pakistan fait face à une résurgence des cas de coronavirus et à une course contre la montre pour initier des vaccinations publiques, ont déclaré qu’ils devaient surmonter leurs doutes personnels, les rumeurs sur les réseaux sociaux et leur propre opposition. familles effrayantes.

«J’étais au courant que des gens parlaient de complots, d’insertion d’une puce dans le corps, de contraception. Certains membres de ma famille m’ont dit de ne pas le faire, mais je m’en fichais », a déclaré un employé du gouvernement dans la trentaine qui s’est inscrit en septembre. Mon cœur m’a dit de le faire. Je prie simplement Dieu que nous nous débarrassions de cette maladie mortelle. «

Le participant était l’un des huit volontaires récemment interrogés par téléphone à Islamabad et Karachi. Ils ont tous dit qu’ils avaient entendu dire que les vaccins pouvaient être nocifs, mais ont quand même décidé de s’inscrire. Tous ont parlé sous couvert d’anonymat et ont déclaré que les responsables de l’hôpital avaient reçu pour instruction de garder leur identité confidentielle. Chaque bénévole est payé 50 $.

Les vaccins en provenance de Chine représentent le meilleur espoir du Pakistan de vacciner ses 233 millions de citoyens dans l’année à venir, selon des responsables. Le Pakistan est un pays profondément pauvre avec un petit budget de soins de santé, un espace hospitalier limité et de nombreuses régions ne disposent que d’installations de santé rudimentaires.

Depuis que le virus a frappé pour la première fois, le Pakistan s’est tourné vers la Chine, son plus grand partenaire économique étranger et principal allié politique, pour obtenir de l’aide. Au printemps, Pékin a fourni du matériel médical et des vêtements de protection et a envoyé des médecins pour aider à lutter contre l’épidémie. Les responsables pakistanais ont déclaré que le fabricant chinois CanSino Biologics proposait désormais de fournir son vaccin à un coût favorable et de le distribuer «en priorité».

Bien que le Pakistan ait connu un taux d’infections à coronavirus et de décès plus bas que de nombreux pays – beaucoup moins que les États-Unis et l’Inde voisine, par exemple – une nouvelle vague de cas a augmenté ces derniers mois. Selon le ministère national de la Santé, 10 000 décès ont été signalés au Pakistan mercredi et le nombre d’infections est passé à 477 000.

Des centaines de milliers d’emplois ont été perdus depuis l’arrivée du virus en mars. Le gouvernement, bien que réticent à ordonner des fermetures rurales, a imposé à plusieurs reprises des fermetures locales temporaires et l’activité commerciale a chuté.

De nombreux Pakistanais ont ignoré le conseil du gouvernement de porter des masques et de garder une distance sociale, qui est constamment diffusé à la radio, à la télévision et sur les téléphones portables. Cet hiver, des milliers de personnes, les plus exposées, se sont pressées dans les rues commerçantes pour les vacances et les rassemblements politiques des partis d’opposition.

Le Pakistan teste également deux autres vaccins de fabrication chinoise fabriqués par Sinovac et Sinopharm, mais les essais en sont encore à leurs débuts et beaucoup moins de volontaires ont été enregistrés. Le gouvernement fait partie de Covax, le système de l’Organisation mondiale de la santé pour la collaboration mondiale sur un vaccin. Les responsables pakistanais de la santé ont déclaré que cela fournirait des vaccins gratuits à environ 20% de la population du pays, mais qu’ils ne seront disponibles qu’à l’automne 2021.

Les responsables ont déclaré qu’ils étaient en discussion avec d’autres fabricants étrangers et qu’ils n’avaient pris aucune décision finale, mais qu’ils préfèrent le vaccin CanSino dans la mesure où il provoque moins d’effets secondaires que les vaccins fabriqués en Occident, tels que ceux de BioNTech-Pfizer. , et stocké dans des conditions de froid moins extrêmes.

«Nous sommes satisfaits des résultats de CanSino», a déclaré Naseem Salahuddin, chef des maladies infectieuses de l’hôpital Indus de Karachi, qui prévoit de vacciner environ 4 000 volontaires. Elle a déclaré que les autres vaccins testés étaient plus compliqués à utiliser et à stocker. «CanSino est fait pour nous», dit-elle. « C’est une injection unique et nous pouvons la garder dans nos réfrigérateurs. »

Javed Akram, vice-chancelier de l’Université des sciences de la santé du Pakistan et membre du groupe de travail scientifique national sur le coronavirus, a déclaré que certains volontaires qui avaient pris le vaccin BioNTech-Pfizer avaient été hospitalisés avec les maladies qui en résultaient, mais qu’il y avait « aucun incident ne s’est produit ». dans les processus pakistanais avec CanSino. Il a déclaré que la distribution des vaccins commencera une fois les essais terminés avec succès.

« Nous ne perdrons pas une minute », a déclaré Akram la semaine dernière. « Le pays perd près de 100 vies chaque jour à cause de la pandémie. »

Mais les critiques disent que le rythme des tests gouvernementaux a été beaucoup trop lent, et avec plus de 2000 nouveaux cas signalés chaque jour, les hôpitaux commencent à se remplir à un rythme alarmant. Le 24 décembre, le Pakistan a signalé 111 décès dus au Covid-19, le nombre le plus élevé de morts en une journée pendant la deuxième vague de la pandémie, augmentant encore la pression publique sur le gouvernement.

«La réponse collective des autorités fédérales et provinciales a été extrêmement décevante lors de la deuxième vague», a déclaré le journal Dawn. son commentaire éditorial le dimanche. « Le Pakistan se précipite vers un abîme alors qu’il se fraye un chemin dans une crise dans laquelle son système de santé pourrait s’effondrer. »

Faisal Sultan, conseiller principal en santé du Pakistan, a déclaré lors d’une conférence de presse que « le fardeau des hôpitaux augmente rapidement » et a appelé le public à prendre des précautions. La production de vaccins, a-t-il dit, « n’excuse pas les masses d’arrêter de suivre » les conseils de santé. « Nous allons recevoir le vaccin, mais nous devons prendre des précautions de sécurité. »

Contrairement à ceux qui n’ont pas pris au sérieux la menace du covid-19, les volontaires qui se font injecter un virus extraterrestre font un acte de foi remarquable.

A Karachi, un volontaire d’une soixantaine d’années a déclaré qu’il avait initialement «beaucoup de questions» sur les conséquences possibles, et qu’un ami lui avait envoyé une vidéo montrant que le vaccin «transformerait les gens en animaux». Cependant, après avoir été vacciné en octobre, il n’a ressenti que des effets secondaires bénins, et sa femme et ses deux fils se sont inscrits à l’époque.

Une femme au foyer dans la vingtaine qui avait été vaccinée à l’hôpital Shifa International à Islamabad s’est dit préoccupée par les effets secondaires, mais son mari l’a exhortée à s’inscrire «pour une bonne cause». Après avoir été vaccinée, elle a dit: « Rien ne s’est passé, juste un peu de douleur dans le corps et une fièvre. »

« Les gens répandent des mensonges sur les réseaux sociaux selon lesquels le vaccin est mauvais et peut affecter la fertilité », a déclaré la femme lors d’un entretien téléphonique. « Mais je crois que sans ce virus, le virus continuera à tuer des gens. »