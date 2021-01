Une nouvelle variante du coronavirus a été détectée chez quatre voyageurs arrivant à Tokyo en provenance du Brésil, a annoncé dimanche le ministère japonais de la Santé.

La mutation, qui est différente de celles déjà documentées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, est la dernière incidence du virus en évolution.

La nouvelle intervient alors que plusieurs gouvernements régionaux du centre du Japon ont demandé la déclaration de l’état d’urgence pour endiguer la marée montante de cas de coronavirus dans le pays.

Des mesures similaires approuvées par le Premier ministre Yoshihide Suga sont entrées en vigueur vendredi à Tokyo et dans les régions voisines de Chiba, Kanagawa et Saitama, qui verront les restaurants et les bars fermer à partir de 20 heures pendant au moins un mois.

La préfecture de Gifu a mis en place samedi son propre état d’urgence d’un mois. Les dirigeants des préfectures d’Osaka, de Kyoto et de Hyogo ont officiellement demandé à suivre cet exemple.

La flambée des cas est liée à la découverte de la variante britannique la plus transmissible.

Le Japon a signalé pour la première fois des cas de variante de coronavirus trouvés au Royaume-Uni à la fin du mois de décembre. La découverte a incité le pays à fermer ses frontières à tous les non-résidents.

Les voyageurs de la région brésilienne d’Amazonas ont été testés positifs pour le coronavirus à leur arrivée à l’aéroport international Haneda de Tokyo le 2 janvier après avoir passé du temps en quarantaine à l’aéroport.

Takaji Wakita, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses, a déclaré que la nouvelle variante du virus est différente de celles qui circulent déjà du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud.

Sept personnes ont reçu un diagnostic de variante britannique, a confirmé le ministère japonais de la Santé, qui avaient toutes voyagé au Japon depuis la Grande-Bretagne ou étaient en contact avec quelqu’un qui l’avait fait.

« Pour le moment, il n’y a aucune preuve montrant que la nouvelle variante trouvée chez ceux du Brésil est riche en infectiosité », a déclaré Wakita aux journalistes lors d’un briefing dimanche.

Sur les quatre testés positifs avec la variante, un homme dans la quarantaine a été hospitalisé après avoir développé des problèmes respiratoires. De même, une femme dans la trentaine s’est plainte de maux de tête et de maux de gorge tandis qu’un adolescent de sexe masculin présentait de la fièvre. Un deuxième adolescent était asymptomatique.

Les nouvelles infections au COVID-19 ont dépassé les 7000 jeudi pour la première fois depuis des mois, dont 2400 cas à Tokyo.

Le pays a largement évité les mêmes niveaux d’infections que dans d’autres parties du monde, y compris l’Europe.

Dans l’ensemble, le Japon a enregistré 282 737 cas et 3 805 décès depuis le début de la pandémie, selon les dernières données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Le Japon doit accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en juillet, un an plus tard que prévu après avoir été reporté en raison de la pandémie.