Coronavirus news UK – Les services de train sont réduits et les pubs sont confrontés à un «été de fermetures» alors que la pingdémie de Covid oblige le personnel à s’isoler

GARETH SOUTHGATE EXHORTE LES JEUNES À OBTENIR UN JAB COVID

Le manager anglais Gareth Southgate a exhorté les jeunes à recouvrer leur liberté en soutenant le programme de vaccination contre les coronavirus. Au Royaume-Uni, plus de 46 millions de personnes ont désormais reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, et plus de 36 millions ont reçu les deux doses.

Southgate, 50 ans, dont l’équipe anglaise a perdu la finale de l’Euro 2020 ce mois-ci lors d’une séance de tirs au but contre l’Italie à Wembley, a déclaré dans un message vidéo : « Je voulais d’abord vous remercier pour le soutien que vous avez apporté à l’équipe cet été, mais pour dire aussi que nous savons que les 18 derniers mois ont été incroyablement difficiles pour tout le monde.

« Et il ne fait aucun doute que le programme de vaccination est notre meilleur moyen de sortir de ce problème, non seulement pour nous en tant que pays mais à travers le monde. Je voulais donc juste dire à quel point c’est important, si vous n’avez pas encore reçu votre vaccin , pour aller le faire.

« Je sais que les anciens comme moi ont eu les deux jabs pour que nous puissions continuer notre vie, mais pour vous les plus jeunes, en particulier, c’est la chance que tout s’ouvre, de récupérer votre liberté. Une grande partie de cela va reposer sur vous avoir le vaccin.

« Alors, ne tardez plus, allez-y, nous pouvons tout ouvrir, nous pouvons protéger les personnes que nous devons protéger et vous retrouverez votre liberté. »