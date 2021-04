LES PERSONNES VACCINÉES ET UTILISANT DES TESTS RAPIDES NE SONT « PAS INVINCIBLES », DIT LE PROFESSEUR

Les personnes vaccinées et utilisant des tests Covid-19 à rotation rapide ne sont « pas invincibles », a déclaré le professeur Anthony Harnden, vice-président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI).

« Si vous avez un test de flux latéral positif, c’est très utile dans le sens où vous savez que vous devez avoir une PCR et que vous pourriez bien avoir l’infection et vous pouvez être contagieux pour d’autres personnes », a-t-il déclaré à Science and Technology. Comité.

« Le problème est qu’un test de flux latéral négatif ne signifie pas nécessairement que vous n’avez pas l’infection. Je pense que tout le monde doit être prudent et simplement parce que vous avez été vacciné, et simplement parce que vous avez un flux latéral négatif. test, (cela) ne signifie pas que vous êtes invincible car ces tests ne sont pas parfaits.

« Bien sûr, à mesure que la prévalence de l’infection diminue dans la population, la valeur prédictive de tous ces tests devient également problématique, alors je dirais qu’ils sont utiles, dans le cadre de l’arsenal de tests et d’enquêtes et de vaccins et tout le reste, mais ils ne devraient pas être simplement pris isolément. «