Coronavirus news Royaume-Uni: Sajid Javid critiqué pour la remarque «recroquevillée de Covid» par les familles des victimes alors qu’il se rétablit complètement

Les VACCINS ont réduit les vagues de décès de Covid à seulement des ondulations – malgré une augmentation du nombre de cas signalés, selon les données.

Les patients hospitalisés sont, en moyenne, plus jeunes, moins mal et capables de quitter les services plus rapidement que lors des vagues précédentes, selon l’analyse.

Les Britanniques sont également confrontés à des semaines de chaos pandémique avec des perturbations des transports, des collectes de poubelles et des approvisionnements alimentaires en raison de l’isolement des travailleurs.

Les entreprises et les conseils ont averti que la date du 16 août pour lever la quarantaine pour les doubles vaccinés pourrait désormais être retardée en raison de nouvelles inquiétudes.

Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les toutes dernières mises à jour…