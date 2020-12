Angela Merkel a appelé mercredi à de nouvelles restrictions sur les coronavirus dans toute l’Allemagne, où les mesures existantes se sont révélées insuffisantes pour contrôler les infections.

« Le contact » entre les personnes « est trop élevé, la réduction du nombre de contacts est insuffisante », a déclaré la chancelière allemande au parlement.

Merkel a soutenu les propositions d’un groupe d’experts visant la fermeture de tous les magasins non alimentaires et des écoles, au plus tard entre Noël et la mi-janvier. L’académie nationale allemande des sciences a appelé à une intensification des restrictions.

La chancelière a également appelé à ce que les contacts soient maintenus au « minimum » d’ici la période des vacances, ce qui évoque la possibilité d’avancer le début de la relâche scolaire.

L’Allemagne a enregistré un nombre record de décès dus au COVID-19 au cours de la dernière période de 24 heures, avec un chiffre de 590.

Lutte pour contenir les infections

Le pays connaît une seconde vague grave, bien qu’il ait agi début novembre pour endiguer une augmentation rapide des infections, avec des fermetures dans les secteurs de la restauration, de la culture et des sports.

Mais le nombre de nouveaux cas reste toujours à un niveau élevé, plus qu’en France. Le nombre de patients en réanimation inquiète les autorités.

Le gouvernement fédéral et les dirigeants régionaux doivent se rencontrer avant Noël pour discuter de nouvelles mesures. Plusieurs régions gravement touchées telles que la Bavière et la Saxe ont déjà pris des mesures, mais d’autres sont plus réticentes à resserrer les restrictions.

L’Etat de Saxe oriental, où les écoles et la plupart des magasins fermeront de lundi à mi-janvier, a enregistré les pires taux d’infection du pays.

En Bavière, au sud, le gouverneur Markus Soeder a exhorté le parlement de l’État de Munich à soutenir l’état d’urgence et à instaurer un couvre-feu nocturne, plus d’enseignement à domicile et des contrôles aux frontières plus stricts.

«Toutes les quatre minutes, une personne en Allemagne meurt du coronavirus», a-t-il déclaré, qualifiant l’épidémie de «la plus grande catastrophe que notre génération ait jamais connue».

Clampdown sur ‘Gluehwein hopping’

Soeder a critiqué le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne et ses membres, qui se sont élevés contre les restrictions et, dans certains cas, ont déclaré sans fondement que la pandémie de coronavirus était terminée.

Il a également déclaré que les autorités bavaroises réprimeraient ce qu’il a appelé «Gluehwein hopping» – la pratique consistant à passer d’un étal extérieur servant du vin chaud à un autre pour contourner la fermeture des bars.

Malgré une limite de rassemblements à un maximum de cinq personnes, des étals de vin chaud – une tradition allemande pendant la période des vacances de Noël – ont vu le jour dans tout le pays, attirant de grandes foules à l’extérieur.

Les autorités disent qu’ils sont devenus un facteur important de propagation du virus.

L’Institut Robert Koch, l’agence allemande de lutte contre les maladies, a signalé mardi 14 054 cas nouvellement confirmés au cours des dernières 24 heures, portant le total depuis le début de l’épidémie à près de 1,2 million. Le nombre de décès liés au COVID-19 dans le pays a augmenté de 423 à 19 342.