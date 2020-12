Pour la première fois en 70 ans d’histoire, l’UNICEF a lancé une réponse d’urgence pour aider à nourrir les enfants du Royaume-Uni touchés par la crise du COVID-19.

L’agence des Nations Unies pour les enfants va octroyer des subventions à 30 organisations locales dans le cadre de son initiative «Food Power for Generation COVID».

L’une de ces organisations est School Food Matters, qui offrira 18 000 petits-déjeuners nutritifs à 25 écoles du quartier sud de Londres de Southwark pour les vacances de Noël et 6 500 autres pendant le semestre de février. Cela soutiendra 1 800 familles.

« La crise des coronavirus a un impact sans précédent sur la vie des enfants – leurs systèmes de soutien déchirés, leur éducation perdue, leur accès à la nourriture impacté », Anna Kettley, directrice des programmes à UNICEF UK, a déclaré.

« Grâce à ces subventions, nous espérons atteindre les enfants les plus vulnérables du Royaume-Uni et leurs familles et nous assurer qu’ils reçoivent le soutien alimentaire vital dont ils ont besoin pour bien manger. Notre objectif est de faire en sorte que les enfants survivent à la crise des coronavirus – et prospèrent au-delà », at-elle ajoutée.

Selon l’UNICEF, 2,4 millions d’enfants britanniques grandissent déjà dans des ménages en situation d’insécurité alimentaire et plus d’un cinquième de ces ménages avec enfants ont faim pendant le confinement en raison de difficultés financières.

Stephanie Slater, fondatrice et PDG de School Food Matters dit dans un communiqué que «la réponse à notre programme estival des boîtes de petit-déjeuner nous a montré que les familles sont vraiment en difficulté et que beaucoup sont confrontées à la triste réalité d’une pause hivernale de deux semaines sans accès à des repas scolaires gratuits et à l’indignité de devoir compter sur les banques alimentaires pour se nourrir leurs enfants. »

«En fournissant nos boîtes à petit-déjeuner, les familles savent que leurs enfants commenceront la journée du bon pied avec un petit-déjeuner sain et nutritif.

«Nous ne pouvons pas continuer à compter sur la société civile pour combler le fossé de la faim, car trop d’enfants manqueront la nutrition dont ils ont besoin pour s’épanouir», a-t-elle ajouté.

La nouvelle que l’agence humanitaire a lancé son premier programme au Royaume-Uni – l’un des pays les plus développés du monde – depuis sa création après la Seconde Guerre mondiale a fait pression sur le gouvernement.

Angela Rayner, du principal parti travailliste d’opposition, a qualifié cela de « honte ».

« Nous sommes l’un des pays les plus riches du monde. Nos enfants ne devraient pas avoir à compter sur les organisations caritatives humanitaires habituées à opérer dans les zones de guerre et sur la réponse aux catastrophes naturelles pour les nourrir ce Noël », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Boris Johnson devrait avoir honte. «

Marcus Rashford, un footballeur de 22 ans de Manchester United qui a défié avec succès le gouvernement de prolonger un programme de repas scolaires gratuits pendant les mois d’été en raison de la crise du COVID-19, a écrit sur Twitter: « Nous devons nous unir pour protéger nos plus vulnérables. Nous avons tous un rôle à jouer. »

Le gouvernement a jusqu’à présent rejeté son appel pour que le programme se déroule également pendant la période des vacances de fin d’année.

Euronews a contacté le gouvernement pour obtenir une réponse.