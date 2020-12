Des millions de personnes en Angleterre se trouveront déplacées vers le niveau de restrictions le plus strict du pays le 26 décembre, connu sous le nom de Boxing Day au Royaume-Uni, alors que le gouvernement s’efforce de contenir la propagation «dangereuse» de la nouvelle variante COVID.

L’ordonnance «rester à la maison» comprend également la fermeture des magasins non essentiels et des limites strictes de rencontres individuelles à l’extérieur entre les ménages.

Health Secretay Matt Hancock a également révélé que deux cas d’une autre nouvelle variante de COVID-19, liée à l’Afrique du Sud, ont été identifiés au Royaume-Uni.

« Cette nouvelle variante est très préoccupante, car elle est encore plus transmissible, et elle semble avoir muté plus loin que la nouvelle variante qui a été découverte au Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

« Nous avons pris les mesures suivantes: premièrement, nous mettons en quarantaine les cas et les contacts étroits des cas trouvés ici au Royaume-Uni. Deuxièmement, nous imposons des restrictions immédiates sur les voyages depuis l’Afrique du Sud. »

Nouvelle variante identifiée dans les pays européens en dehors du Royaume-Uni

Pendant ce temps, la nouvelle souche du virus découverte au Royaume-Uni se propageant rapidement dans le sud-est de l’Angleterre a également été confirmée au Danemark, en Italie, à Gibraltar, aux Pays-Bas et en Australie.

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a déclaré qu’il était « tout à fait possible » que la nouvelle variante circule déjà en France, mais aucun cas n’a encore été officiellement identifié.

L’Italie enregistre le plus grand nombre de morts en Europe

L’Italie termine l’année avec un nombre de morts peu enviable atteignant plus de 70 000, devenant ainsi la cinquième nation au monde à dépasser cette barre.

Avec un total mis à jour de 70 395 décès dus au virus, il a le plus élevé d’Europe.

Le pays entame un verrouillage national alors que le gouvernement tente de freiner une augmentation des infections à coronavirus qui pourraient être déclenchées par les festivités.

L’Europe prête à vacciner ses citoyens

En Grèce, les autorités se préparent à lancer un programme de vaccination de masse.

BioNTech a préparé 12,5 millions de doses alors que les pays européens s’apprêtent à vacciner leurs plus vulnérables. Plusieurs pays de l’UE commenceront dans quelques jours, d’autres suivront dans la nouvelle année.