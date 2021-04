Coronavirus: les vacances à l’étranger seront autorisées à partir du 17 mai lors du prochain assouplissement du verrouillage, selon des rapports

Les ministres annonceront la semaine prochaine que l’interdiction des vacances à l’étranger prendra fin le 17 mai dans le cadre de la feuille de route Covid-19 du gouvernement en dehors des restrictions de verrouillage, a-t-il été rapporté.

Le télégraphe a rapporté vendredi que le gouvernement prévoyait d’introduire un système de feux de signalisation pour permettre aux Britanniques de partir en vacances à l’étranger, avec une «petite poignée» de pays censés figurer sur la liste verte avec le niveau de restrictions le plus bas.

Toutes les personnes, y compris celles qui ont été vaccinées, devront passer un test PCR pour coronavirus à leur retour au Royaume-Uni, selon le journal.

La plupart des pays européens seraient susceptibles de se retrouver sur la liste orange, ce qui signifie que les vacanciers devront être mis en quarantaine pendant 10 jours à leur retour et passer deux tests les deuxième et huitième jours de leur isolement.

Ceux qui reviennent des pays de la liste rouge seront contraints de mettre en quarantaine pendant 10 jours dans des hôtels approuvés par le gouvernement à leurs propres frais, selon le journal.

Les temps a également rapporté vendredi que le gouvernement devait approuver les plans pour une liste verte de pays où les gens peuvent partir en vacances le mois prochain, avec des destinations telles que le Portugal et Malte susceptibles d’être incluses.

Plus tôt ce mois-ci, Boris Johnson a déclaré comprendre que les gens étaient «impatients» de réserver des vacances d’été cette année et a insisté sur le fait qu’il n’avait pas «renoncé» à reprendre les voyages non essentiels le 17 mai.

«Je veux voir recommencer les voyages internationaux. Nous devons être réalistes – un grand nombre des destinations vers lesquelles nous voulons aller actuellement souffrent d’une nouvelle vague de maladie, de Covid, comme nous le savons », a déclaré le Premier ministre.

«Nous ne pouvons pas le faire immédiatement, mais cela ne signifie pas que nous avons abandonné le 17 mai. Nous en dirons autant que nous le pouvons, dès que possible, sur les voyages internationaux.

«Je sais à quel point les gens sont impatients de réserver leurs vacances s’ils le peuvent. Mais nous devons juste être prudents à ce stade.

Plus de 34 millions d’adultes au Royaume-Uni ont reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19 à ce jour et 14,5 millions ont reçu les deux doses, selon les chiffres du gouvernement, à compter de vendredi.

Si l’assouplissement du verrouillage en Angleterre se déroule le mois prochain comme prévu, les établissements d’accueil tels que les pubs et les restaurants seront autorisés à rouvrir desservant des groupes de six personnes ou jusqu’à deux ménages.

Les cinémas, musées, galeries et théâtres seront également autorisés à rouvrir pour la première fois depuis le début du troisième verrouillage national en janvier.