Coronavirus: les scientifiques appellent à l’action après une multiplication par 50 des infections dans les écoles

Un groupe indépendant de scientifiques a appelé à une «action urgente» pour rendre les écoles plus sécurisées par Covid, après qu’il a été révélé que les taux d’infection parmi les élèves du secondaire ont été multipliés par 50 depuis la réouverture des classes en septembre.

Les adolescents âgés de 11 à 16 ans sont désormais le groupe d’âge avec les niveaux d’infection les plus élevés en Angleterre, et un sur dix serait désormais absent de l’école soit en raison d’un coronavirus confirmé ou suspecté, soit parce qu’ils ont été en contact avec une personne potentiellement contagieuse. .

Alors que de nombreux adolescents ne présentent aucun symptôme de Covid-19, le groupe Independent Sage a averti qu’ils risquaient de ramener le virus à la maison aux parents et grands-parents, qui sont plus vulnérables au développement de graves problèmes de santé.

Et le président du groupe, l’ancien conseiller scientifique en chef, le professeur Sir David King, a averti que le risque serait accru à mesure que plusieurs générations de familles se réuniraient pour célébrer Noël sous les restrictions assouplies du gouvernement.

«Vous devez être extrêmement prudent dans une situation multigénérationnelle, à l’intérieur à la maison, pour célébrer avec une coupe de champagne ou quoi que ce soit d’autre, aussi attrayant que tout cela», a déclaré le professeur King. «À moins que les gens ne se soient isolés pendant 10 à 12 jours avant de se retrouver, c’est une situation très dangereuse. Il y aura un prix à payer pour Noël. Nous devons tous réaliser que nous mettons les membres de notre propre famille en danger dans ce processus.

Dans un rapport publié aujourd’hui, le groupe a appelé à plus d’enseignement via un lien vidéo dans les zones à haut risque, à une plus grande utilisation de masques faciaux dans la salle de classe et à des fonds pour fournir des vêtements chauds aux enfants issus de milieux défavorisés, afin que les fenêtres puissent rester grandes ouvertes pour améliorer ventilation même par temps froid en hiver.

Independent Sage a également appelé à l’annulation des tests du primaire et au remplacement des examens de niveau A et GCSE par des évaluations des enseignants l’année prochaine.

Le rapport citait de nouveaux chiffres du Bureau des statistiques nationales, montrant des taux d’infection parmi les 11-16 ans de 0,04% au 1er septembre, avant la réouverture des écoles pour le trimestre d’automne.

Au 21 novembre, dernière date pour laquelle des chiffres sont disponibles, la proportion de cette tranche d’âge considérée comme positive était de 2,16%, soit 54 fois plus élevée sur une période de 12 semaines. La positivité a culminé à 2,28% les 16 et 17 novembre.

Les mêmes chiffres montrent une proportion plus élevée de cas positifs chez les 11-16 ans que dans tout autre groupe d’âge, suivis des 18-24 ans – y compris les étudiants de sixième et universitaires – à 1,92%, tandis que les 50-69 ans- les personnes âgées étaient à 0,83 et les plus de 70 ans à 0,54 pour cent.

Dans certaines régions, les infections chez les adolescents équivaut à une pour chaque classe de 30, ont déclaré des experts indépendants de Sage.

Les statistiques officielles montrent qu’environ 20% des élèves du secondaire ne sont pas scolarisés, dont environ la moitié seraient absents pour des raisons liées à Covid. Environ 1 pour cent des États secondaires d’Angleterre sont fermés.

“Il est maintenant clair que les élèves du secondaire peuvent être infectés et s’infecter les uns les autres et les adultes, et cela est enfin reconnu par les conseillers officiels du gouvernement à Sage”, indique le rapport.

«Les enfants et les jeunes à l’école ont tendance à avoir un large cercle de transmission qui peut mettre en danger les parents et les grands-parents. Tout en souhaitant minimiser les perturbations dans l’éducation des enfants, des directives plus strictes sont nécessaires de toute urgence pour réduire les risques d’infection. »

Le rapport, établi après consultation des directeurs, des enseignants et des parents, affirmait que les écoles s’étaient vu refuser des informations et des ressources essentielles et offraient des conseils «incohérents» de la part du gouvernement. Il a déclaré que les interdictions aux écoles de réorganiser les vacances ou de passer à l’apprentissage mixte – en partie en ligne et en partie en classe – avaient aggravé les problèmes.

«La situation actuelle dans nombre des écoles et des communautés les plus touchées est caractérisée par la confusion, le secret, la méfiance, la peur, la démoralisation et l’épuisement», a déclaré le reproche. «La situation n’est clairement pas durable.»

Le professeur Stephen Reicher de l’Université de St Andrews a déclaré: «Au cours de l’été, le gouvernement a effectivement abandonné les écoles, exigeant qu’elles soient sûres, mais sans fournir le soutien ou les ressources pour rendre cela possible.

«En conséquence, beaucoup trop de nos enfants sont laissés dans des salles de classe surpeuplées et mal ventilées; les infections ont été multipliées par 50 depuis septembre; un élève sur cinq n’est pas scolarisé; et tout cela met maintenant toute la communauté en danger.

«Le gouvernement doit reconnaître son erreur et changer de direction. Nous devons agir de toute urgence pour rendre les écoles sûres. »

Le rapport, préparé avec le groupe de recherche sur l’éducation Eagle, a appelé à une utilisation plus large de l’apprentissage mixte, des conseils pour encourager les élèves du secondaire à porter des masques faciaux pendant les cours, des classes plus petites dans les primaires et une meilleure ventilation.