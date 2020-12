Les Allemands se sont précipités dans les rues commerçantes et les zones piétonnes de Cologne et de Berlin mardi, un jour avant que des restrictions plus strictes n’entrent en vigueur peu avant Noël.

L’Allemagne ferme la plupart des magasins et des écoles et limite davantage les contacts sociaux dans le but de réduire le taux d’infections à coronavirus qui sont restés obstinément élevés ces dernières semaines.

La plupart des magasins non alimentaires seront fermés, de même que les entreprises telles que les coiffeurs qui ont jusqu’à présent été autorisées à rester ouvertes; les plats à emporter au restaurant resteront autorisés, mais la consommation sur place – y compris les boissons alcoolisées – sera interdite.

La chancelière Angela Merkel et les gouverneurs des 16 États allemands ont convenu dimanche d’intensifier les mesures de verrouillage du pays du 16 décembre au 10 janvier pour arrêter la hausse exponentielle des cas de COVID-19.

Les pharmacies ont également commencé à distribuer des masques FFP2 gratuits mardi aux personnes de plus de 60 ans et à celles souffrant de maladies chroniques existantes.

Les personnes éligibles peuvent obtenir trois masques jusqu’au 6 janvier.

Les restrictions existantes imposées en novembre n’ont pas permis de réduire considérablement le nombre de nouvelles infections, a-t-elle déclaré.

L’Allemagne a enregistré 20 200 nouveaux cas confirmés et 321 décès supplémentaires dimanche, un nombre élevé pour le week-end où de nombreuses autorités locales ne communiquent pas de chiffres.

À l’exception de Noël, le nombre de personnes autorisées à se réunir à l’intérieur restera limité à cinq, sans compter les enfants de moins de 14 ans.

La vente de feux d’artifice traditionnellement utilisés pour célébrer le Nouvel An sera interdite, de même que la vente d’alcool en extérieur.