Les responsables de la santé en Suède, qui ont choisi de ne pas répondre à la première vague de COVID-19 par un verrouillage national, ont mal évalué la puissance de la résurgence du virus, a déclaré mardi le Premier ministre du pays alors qu’une commission indépendante critiquait la stratégie du pays.

« Je pense que la plupart des gens de la profession n’ont pas vu une telle vague devant eux, ils ont parlé de différents clusters », a déclaré le Premier ministre Stefan Lofven au journal suédois Aftonbladet.

Plus tard mardi, une commission qui s’est penchée sur la gestion de la pandémie par la Suède a publié ses conclusions préliminaires – qui critiquaient particulièrement les dispositions prises pour les personnes âgées.

Le pays d’un peu plus de 10 millions d’habitants a enregistré 341 029 infections confirmées et 7 667 décès liés au virus, un nombre de morts beaucoup plus élevé que chez ses voisins de la Norvège, de la Finlande ou du Danemark.

Au cours de l’été, le gouvernement minoritaire suédois de gauche avait déclaré qu’une commission serait nommée une fois la crise terminée, mais avait subi des pressions pour agir plus tôt.

La commission a déclaré dans son rapport que la stratégie de protection des personnes âgées du pays avait en partie échoué, et son chef a souligné que les gouvernements actuel et précédent porteraient la « responsabilité ultime » de la situation.

Le président de la Commission, Mats Melin, a déclaré lors d’une conférence de presse que les soins aux personnes âgées en Suède présentaient des lacunes structurelles majeures et que le pays s’était révélé mal préparé et mal équipé pour faire face à la pandémie.

La commission a également estimé que plusieurs mesures prises au printemps étaient tardives et insuffisantes.

Melin a déclaré que la responsabilité des carences structurelles du système de santé suédois pourrait être imputée à plusieurs autorités et organisations.

« Mais nous voulons toujours dire que le gouvernement gouverne le pays et que la responsabilité ultime incombe donc au gouvernement et aux gouvernements précédents », a déclaré Melin.

L’agence statistique suédoise a déclaré lundi qu’elle avait enregistré un total de 8088 décès toutes causes confondues en novembre – la mortalité globale la plus élevée depuis la première année de la grippe espagnole qui a sévi dans le monde de 1918 à 1920. En novembre 1918, 16 600 personnes sont mortes en pays scandinave, a déclaré Tomas Johansson de Statistics Sweden.

Le gouvernement de Lofven et l’épidémiologiste en chef Anders Tegnell ont défendu la stratégie controversée du pays contre les coronavirus, bien que la Suède ait l’un des taux de mortalité par COVID-19 par habitant les plus élevés au monde.

La Suède s’est démarquée parmi les pays européens et autres pour la façon dont elle a géré la pandémie, pendant longtemps ne pas imposer des verrouillages comme les autres nations, mais s’appuyant sur le sens du devoir civique des citoyens.

Les autorités ont conseillé aux gens de pratiquer la distanciation sociale, mais les écoles, les bars et les restaurants sont restés ouverts tout le temps et ont exhorté les gens à se concentrer sur une bonne hygiène et la distanciation sociale pour endiguer l’épidémie.

Pourtant, les autorités, y compris Tegnell, ont été critiquées – et certaines se sont excuses – pour ne pas avoir protégé les personnes âgées et les résidents des maisons de retraite.

Le rapport de la commission de mardi a déclaré que les voisins nordiques de la Suède accordaient plus d’attention aux soins des personnes âgées pendant la pandémie.

« Dans les autres pays nordiques … les soins aux personnes âgées semblent avoir été plus au centre des premières mesures de pandémie des autorités », indique le rapport.

À l’automne, la Suède a connu une augmentation rapide des nouveaux cas de coronavirus qui ont mis à rude épreuve son système de santé. Les infections se sont rapidement propagées parmi le personnel médical, poussant le gouvernement à soutenir davantage de restrictions, y compris une interdiction nationale de la vente d’alcool après 22 heures dans les bars et restaurants.

La Suède a également imposé ses restrictions virales les plus strictes à ce jour en interdisant les rassemblements publics de plus de huit personnes.