Les projets de Noël de millions de Britanniques sont en suspens après que les ministres du gouvernement britannique ne sont pas parvenus à un accord avec les administrations décentralisées sur l’opportunité d’aller de l’avant avec l’amnistie attendue de cinq jours des restrictions de Covid.

Boris Johnson subit une pression intense pour inverser l’offre de permettre à jusqu’à trois ménages de célébrer ensemble, alors qu’un chœur croissant de scientifiques prévient que cela entraînera une recrudescence de maladies et de décès dans les semaines à venir.

L’Association des consultants et spécialistes hospitaliers a déclaré que le gouvernement doit abandonner ce qu’il a appelé un «plan kamikaze de Noël Covid».

Downing Street a confirmé que le plan était «en cours de révision». Mais on pense que les ministres ont tendance à renforcer les orientations sur des questions telles que les déplacements entre les zones à différents niveaux, en limitant le temps passé avec des personnes d’autres ménages et en se réunissant à l’extérieur ou avec les fenêtres ouvertes.

La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a indiqué qu’elle était peut-être prête à rompre avec l’approche à l’échelle du Royaume-Uni en réduisant la durée ou la taille des rassemblements autorisés, déclarant aux députés que si un accord ne pouvait être conclu dans le cadre de négociations à quatre pays, Édimbourg «examinera ce que nous pensons être approprié ».

Mais son homologue gallois Mark Drakeford était plus réticent à demander aux gens de renoncer à leur pause festive, décrivant les plans actuels comme un «accord durement gagné» qu’il «ne mettra pas de côté à la légère».

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, est sur le point de reprendre les discussions avec les administrations décentralisées mercredi, lorsque M. Johnson peut s’attendre à des demandes d’action aux questions du Premier ministre aux Communes de Sir Keir Starmer, du Labour, qui a appelé à une réunion du comité d’urgence Cobra pour considérez le cas de contrôles plus stricts.

La pression sur le Premier ministre a été exacerbée par un rare article conjoint des rédacteurs en chef du British Medical Journal et du Health Service Journal qualifiant les projets de Noël de «téméraires» et avertissant que le gouvernement «est sur le point de commettre une erreur majeure qui coûtera de nombreuses vies. ».

Ils ont été soutenus par Ashley Woodcock, professeur de médecine respiratoire à l’Université de Manchester, qui a averti: «Noël est spécialement conçu pour mélanger jeunes et vieux. Cela entraînera de graves maladies et la mort des personnes âgées – bien plus que de se réunir au sein de groupes de pairs.

«Ce serait une catastrophe évitable, juste à temps pour la nouvelle année. Au lieu de cela, le gouvernement devrait désigner un jour en 2021, après que la population vulnérable du Royaume-Uni a été vaccinée, pour célébrer… quel que soit le groupe religieux.

Et le professeur John Edmunds, membre du groupe consultatif scientifique Sage du gouvernement, a suggéré «qu’il serait peut-être préférable de reporter la rencontre avec des parents vulnérables» plutôt que de les voir à Noël.

Mais le professeur de médecine de l’Université d’East Anglia, Paul Hunter, a déclaré: «Personnellement, je pense que c’est un risque que nous pouvons tolérer en fin de compte, pour les avantages pour de nombreuses personnes de pouvoir passer du temps avec leurs proches.

Des millions de familles ont commandé des dindes et ont fait des projets de voyage en prévision des célébrations de Noël réduites depuis que M. Johnson a annoncé les règles festives assouplies le 24 novembre, à un moment où les cas quotidiens de coronavirus à travers le Royaume-Uni s’élevaient à 11299.

Les derniers chiffres ont montré que ce chiffre avait atteint 18 450 mardi, avec 506 décès signalés alors que les infections avaient fortement augmenté dans le sud-est et à Londres.

Mercredi, la capitale entre dans des restrictions de verrouillage de niveau 3 avec certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire, alors que les ministres effectuent le premier examen du système régionalisé introduit en Angleterre le 2 décembre. Les régions du nord-ouest, de Tees Valley et du Yorkshire, où le taux crucial de reproduction – connu sous le nom de R – a chuté ces dernières semaines, espèrent passer du niveau 3 au niveau 2, permettant aux pubs et aux restaurants de rouvrir pour les personnes mangeant des repas copieux.

Une enquête YouGov a révélé que de nombreux Britanniques sont prêts à abandonner leurs projets festifs. Sur 3 856 adultes interrogés mardi, environ 57% ont déclaré que les projets d’assouplissement de la distanciation sociale devraient être abandonnés, contre seulement 31% qui ont déclaré que l’assouplissement devrait se dérouler comme prévu.

Le député conservateur principal Tobias Ellwood a déclaré: «Les orientations ont été rédigées en novembre, alors que les perspectives étaient très différentes et bien plus positives qu’aujourd’hui. À ce moment-là, nous avions peut-être la capacité de maintenir toute augmentation de la cote R à des niveaux gérables.

«Bien que nous voulions une pause, nous ne devons pas oublier qu’il s’agit de la plus grande crise que nous ayons connue depuis la guerre. C’est un dangereux et durable. Cela nécessite une prise de décision difficile et le courage de s’adapter à ce qui est le mieux pour la Grande-Bretagne à long terme, même si c’est impopulaire.

Et l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a déclaré que les ministres devraient écouter «très attentivement» les appels à repenser, avertissant que pour le NHS, entrer dans la période hivernale du «cauchemar» avec des lits remplis par des patients Covid serait «une très, très dangereuse et précaire. situation ».

Mme Sturgeon a évoqué la possibilité de se séparer de l’approche des autres nations, déclarant au Parlement écossais qu’il y avait «un cas pour nous d’examiner si nous resserrions davantage les flexibilités accordées en termes de durée et de nombre de personnes réunies».

Au Pays de Galles, M. Drakeford a déclaré au Senedd que « le choix est sombre, n’est-ce pas? » et a souligné les «appels déchirants» qu’il a reçus des gens pour ne pas inverser le plan existant.

«Je pense que le choix est incroyablement difficile», a-t-il ajouté.

Sir Keir a écrit au Premier ministre pour offrir le soutien du Labour à un examen visant à resserrer les restrictions.

Le dirigeant travailliste a accusé les ministres d’avoir «perdu le contrôle des infections» et a averti que «la situation avait clairement empiré depuis que la décision concernant Noël a été prise».

«Si vous concluez avec les scientifiques du gouvernement que nous devons prendre des mesures plus strictes pour assurer la sécurité des gens pendant Noël, alors vous aurez mon soutien», a-t-il déclaré.

Le secrétaire en chef du Trésor, Stephen Barclay, a exhorté les gens à faire preuve de retenue et à «faire le minimum» s’ils visitent leur famille à Noël.