Et le professeur Jonathan Van Tam a déclaré qu’il «espérait» qu’un deuxième vaccin en cours de développement par l’Université d’Oxford et le géant pharmaceutique AstraZeneca sera approuvé pour utilisation d’ici Noël.

Cependant, il a suggéré que cela pourrait prendre un mois ou plus après leur première vaccination que les individus seront protégés contre Covid-19 et pourront assouplir les mesures de distanciation sociale. Les premiers jabs doivent être suivis d’un rappel trois semaines plus tard, et il faudra encore 7 à 10 jours avant que le vaccin n’ait son plein effet, a-t-il déclaré, ajoutant que l’on ne savait pas encore combien de temps durera la protection.