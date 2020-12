Ses remarques sont intervenues alors que l’un des plus grands prestataires du pays pour les personnes souffrant de troubles d’apprentissage et d’autisme a déclaré que les directives du gouvernement pour les personnes vivant avec un soutien avaient «systématiquement» pris du retard par rapport à celles des maisons de retraite pour personnes âgées dans la crise de Covid-19.

«L’accent a été mis clairement sur les grands foyers de soins agréés pour les personnes âgées – je comprends cela, mais il existe différents modèles de soins agréés et il existe un large éventail de services de logement avec assistance.

Apparaissant également à l’enquête – entreprise par les comités de la santé et de la technologie des Communes – le soignant James O’Rourke a déclaré mardi que sa famille ne s’était pas vu proposer de tests, ce qui, selon lui, aurait été utile pour rendre visite à son frère, qui vit avec assistance. .

En réponse aux témoignages, M. Hunt a déclaré aux députés: «Ce que nous avons vu est une image très claire des personnes ayant des troubles d’apprentissage au fond de la file d’attente, derrière des personnes dans des maisons de retraite qui ont reçu une grande attention nationale, et elles s’est plaint à son tour d’être au fond de la file d’attente derrière les besoins du NHS.

Le professeur Kevin Fenton, directeur régional de la santé publique pour Londres à Public Health England (PHE), a déclaré que des problèmes tels que la pauvreté, le logement insalubre et l’accès aux services de santé ont été les principaux facteurs d’inégalité pendant Covid-19.

Il a également souligné les problèmes liés aux données sur l’appartenance ethnique pour la recherche des contacts, affirmant qu’elles sont moins bien développées et qu’il n’y a pas de rapports de routine sur la façon dont elles fonctionnent dans les différents groupes ethniques. « Cela signifie que nous ne sommes pas en mesure de vraiment comprendre dans quelle mesure nous devons améliorer certaines de ces interventions ou les faire fonctionner », a-t-il déclaré.

La députée travailliste Sarah Owen, qui siège au Comité de la santé et de la protection sociale, a déclaré qu’il était « choquant qu’il n’y ait toujours pas suffisamment de données collectées par la recherche des contacts pour évaluer correctement l’impact sur divers groupes » et a accusé la baronne Dido Harding, la présidente de Test et Trace, d’un «échec inquiétant».