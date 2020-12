Les ministres du gouvernement n’ont pas démontré qu’ils dépensaient des milliards de livres en EPI d’une manière «juste et transparente» ou représentait «le meilleur rapport qualité-prix disponible», a averti le chef de la surveillance des dépenses publiques du Royaume-Uni.

Des transactions totalisant 12,5 milliards de livres sterling pour des équipements de protection individuelle tels que des masques, des gants et des blouses ont fait l’objet d’un examen minutieux après qu’un rapport du National Audit Office a révélé que les entreprises placées sur une «liste VIP» grâce à des contacts avec des politiciens et des hauts fonctionnaires étaient 10 fois plus susceptibles de remporter des contrats dans les premiers mois de la pandémie de Covid-19.