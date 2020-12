Les maisons de soins devraient recevoir des livraisons de vaccin contre le coronavirus dans les quinze prochains jours, après que le régulateur britannique des médicaments a donné son approbation pour que les paquets reçus par le NHS soient divisés en lots plus petits pour distribution.

Les résidents et le personnel des maisons de retraite ont été placés en tête de liste des priorités pour le jab Pfizer / BioNTech, mais le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que des difficultés logistiques étaient susceptibles de retarder la livraison du vaccin vital.

Mais maintenant, la directrice générale de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), June Raine, a déclaré que les doses arriveraient «définitivement» dans les foyers au cours des deux prochaines semaines.

Les foyers de soins ne nécessitent généralement pas plus de quelques dizaines de doses pour traiter les résidents et le personnel, ce qui rend la livraison d’un cas entier inutile.

Mais avant que les cas puissent être divisés, l’autorisation de la MHRA était nécessaire pour une méthode qui garantira que le vaccin reste sûr et efficace.

«Nous travaillons avec NHS et ses assembleurs pour les aider à mettre en œuvre les processus et la formation dont ils ont besoin pour répondre à nos conditions.»

Les premières vaccinations contre le coronavirus devraient être administrées mardi dans certains des 53 hôpitaux désignés comme centres du programme, avec les plus de 80 ans et les résidents et le personnel des maisons de soins en premier pour recevoir un vaccin.