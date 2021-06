Coronavirus: les fans de sport attendent de connaître l’impact de la mise à jour des restrictions Covid-19 du Premier ministre Boris Johnson | Actualités footballistiques

L’annonce attendue du Premier ministre Boris Johnson retardant la dernière étape de l’assouplissement des restrictions sur les coronavirus est susceptible d’avoir un effet d’entraînement important pour les amateurs de sport.

Lundi, le Premier ministre devrait suspendre pendant quatre semaines les plans de levée des contrôles – prévue pour le 21 juin – au milieu d’une augmentation des cas de la variante Delta de Covid-19 identifiée pour la première fois en Inde.

Cela aura un impact direct sur l’organisation par Wembley de la demi-finale et de la finale de l’Euro 2020, de Wimbledon et d’autres événements majeurs tels que le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 et l’Open Championship de golf.

L’annonce pourrait avoir un impact direct sur le reste des matchs de l’Euro 2020 à Wembley



L’équipe de Gareth Southgate a ouvert sa campagne avec une victoire 1-0 sur la Croatie, sous le regard de 22 500 supporters qui ont obtenu la preuve d’une vaccination complète contre le Covid-19 ou d’un test de flux latéral négatif effectué dans les 48 heures suivant le match.

La Football Association (FA) et l’UEFA avaient espéré augmenter la capacité de 25 pour cent de Wembley pour les matchs de groupe de l’Angleterre et deux matchs des huitièmes de finale – qui font partie du programme de recherche sur les événements du gouvernement, qui examine diverses méthodes pour réduire ou minimiser la distanciation sociale aux matchs organisés au stade national – à un potentiel de 45 000 pour la demi-finale et la finale.

Cependant, cela semble maintenant peu probable avec des restrictions qui devraient être maintenues jusqu’après le tournoi, qui se termine le 11 juillet.

Les organisateurs de Wimbledon attendent la décision du gouvernement de prendre ou non la quatrième étape de la feuille de route sur les coronavirus pour clarifier la manière dont la participation aux événements sportifs sera gérée.

Il semble probable que Wimbledon sera contraint de fonctionner à une capacité réduite



Cependant, il semble désormais certain que les championnats, qui se déroulent sur une quinzaine de jours à partir du 28 juin, devront également fonctionner à capacité réduite.

D’autres événements comme le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone et l’Open à Royal St George’s, qui ont tous deux lieu avant la prochaine date de décision proposée, seront également affectés.

Ce n’est qu’à la fin du mois dernier, le directeur général de R&A, Martin Slumbers, a exprimé son optimisme que l’Open, qui n’a pas eu lieu l’été dernier en raison de la pandémie, se jouerait devant une foule de 75 pour cent de capacité, mais il se préparait également pour seulement 25 pour cent. présence.