Coronavirus: les experts mettent en garde contre les conséquences néfastes du COVID sur la santé mentale de la jeunesse allemande

Pollina Dinner est retournée à l’école à Berlin pour la première fois cette semaine après deux mois de lock-out. La fillette de 9 ans était ravie de revoir ses camarades de classe et ses enseignants, mais s’inquiète de l’effet de la pandémie de coronavirus sur sa vie.

« Je n’ai pas peur du coronavirus, j’ai peur que tout continue comme ça – que mon école ferme à nouveau, je ne pourrai pas voir mes amis, et que je ne peux pas aller au cinéma avec ma famille, »dit la jeune fille en doigtant son masque médical bleu et en soupirant profondément. « Et porter ce masque est encore pire que la fermeture de tous les magasins ».

Les psychiatres, psychologues et pédiatres en Allemagne ont exprimé une inquiétude croissante quant au fait que les fermetures d’écoles, les restrictions sociales et d’autres précautions amplifient la peur, les perturbations et le stress de la pandémie parmi les 13,7 millions d’enfants et d’adolescents allemands, ce qui soulève la perspective d’une future santé mentale. crise.

« Nous n’avons pas encore d’études à long terme, mais il existe de nombreuses preuves anecdotiques d’une augmentation des hospitalisations et du débordement des pratiques des psychologues en raison de la crise », a déclaré Julia Asbrand, professeur de psychologie de l’enfant et de la jeunesse à l’Université Humboldt de Berlin. The Associated Press.

Une personne sur trois souffre d’anxiété

Une enquête récente du Centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf a révélé qu’environ un enfant sur trois souffre d’anxiété ou de dépression liée à une pandémie ou présente des symptômes psychosomatiques tels que des maux de tête ou des maux d’estomac. Les enfants issus de familles pauvres et immigrées sont touchés de manière disproportionnée, selon l’enquête.

Pollina, qui a immigré de Russie avec sa famille en 2019, craint d’oublier une grande partie de son allemand puisqu’elle ne parle que russe à la maison. Elle fait partie des 150 jeunes issus de familles défavorisées qui, avant la pandémie, passaient régulièrement du temps après l’école dans un programme de soutien aux jeunes dans la banlieue est de la capitale allemande.

Arche – Ark en anglais – est basé dans le quartier Hellersdorf de Berlin, un quartier de bâtiments en béton terne construits sous l’ancien régime communiste de l’Allemagne de l’Est. Certains enfants sont encore autorisés à venir en personne, mais seulement une fois toutes les deux semaines. Le reste du temps, les travailleurs sociaux et les éducateurs essaient de rester en contact grâce à des chats vidéo tout en aidant leurs jeunes clients avec l’apprentissage à distance.

« Beaucoup se sont complètement retirés et ne veulent plus sortir de leur chambre. Ils ont pris beaucoup de poids, jouent à des jeux en ligne sans interruption et n’ont plus de structure dans leur vie quotidienne », Bernd Siggelkow, fondateur d’Arche mentionné.

Le deuxième verrouillage majeur en Allemagne a commencé avant Noël. Les élèves des classes 1 à 3 ont été autorisés à retourner en classe cette semaine avec des classes réduites et des cours limités. Le gouvernement espère assouplir de nouvelles restrictions dans les semaines à venir et a déclaré que la réouverture de toutes les écoles était une priorité absolue.

Admissions psychiatriques doublées

Cependant, on craint que le pays ne glisse dans une troisième vague d’infections en raison de variantes plus contagieuses du virus. Les virologues ont répété à plusieurs reprises que l’on ne sait toujours pas dans quelle mesure le virus se propage des enfants scolarisés dans les foyers et les communautés. Plus de 2 millions de personnes ont contracté le virus en Allemagne et près de 70000 sont décédées du COVID-19, bien que seulement 10 de moins de 20 ans, selon le centre de contrôle des maladies du pays.

Même si les enfants ne courent pas autant de risques de complications graves du COVID-19 que les adultes plus âgés, ils peuvent être plus vulnérables aux effets collatéraux sur la santé mentale de la pandémie, selon les experts.

Une analyse de l’assureur-maladie allemand DAK concernant les problèmes psychologiques des jeunes confirme les observations à la première personne du personnel d’Arche.

L’évaluation, obtenue par l’agence de presse allemande dpa, a montré que le nombre d’enfants et d’adolescents hospitalisés pour un traitement psychiatrique à Berlin a presque doublé au cours du premier semestre 2020, lorsque les écoles ont été fermées pendant plus de deux mois lors du premier verrouillage du pays. avec les six premiers mois de 2019.

La statistique souligne la tension psychologique que la pandémie exerce sur les jeunes mais n’illustre pas l’ampleur du problème, a déclaré à dpa Christoph Correll, directeur de la psychiatrie infantile et juvénile à l’hôpital Charite de Berlin.

« Les hospitalisations sont la pointe de l’iceberg », a-t-il déclaré.

Les adolescents, en particulier les filles, sont plus sujets aux troubles de l’alimentation et à l’automutilation, et de nombreux problèmes psychologiques d’enfants ne sont pas détectés alors que les parents sont débordés et que les enseignants, les travailleurs sociaux et les pédiatres n’ont pas de contacts réguliers avec les étudiants, les clients et les patients, les experts. prévenir.

« Nous devons nous concentrer sur la santé mentale des jeunes maintenant »

Les étudiants universitaires ressentent également la pression des restrictions de verrouillage, car leurs cours ont été transférés en ligne, au détriment de l’enseignement en face à face.

Une enquête récente commandée par la société de technologie éducative Chegg, a révélé que 70% des étudiants britanniques disent que leur santé mentale s’est détériorée pendant la pandémie. Au Brésil, ce chiffre était de 76 pour cent et de 75 pour cent aux États-Unis. L’étude a interrogé 17 000 étudiants dans 21 pays.

Le professeur de psychologie Asbrand craint que la santé mentale des enfants et des adolescents n’ait pas reçu suffisamment d’attention pendant la pandémie. Avec d’autres professionnels du domaine, elle a écrit une lettre ouverte au gouvernement ce mois-ci pour faire pression pour que les besoins des jeunes soient mieux pris en compte dans la crise sanitaire actuelle et priorisés lorsque la société rouvrira.

Une action immédiate que les autorités gouvernementales pourraient prendre pour aider à atténuer les problèmes éventuels serait de permettre aux groupes de se rassembler pour les sports scolaires et les jeunes, conformément aux précautions d’hygiène et de distance.

«Nous ne savons tous encore comment cela va évoluer à long terme, mais nous devons nous concentrer sur la santé mentale des jeunes maintenant», a-t-elle déclaré.

Alors qu’il assistait à Arche cette semaine pour obtenir de l’aide avec les devoirs assignés en ligne, Robin Reyer, 16 ans, a déclaré que ne pas pouvoir passer du temps avec des amis avait été l’une des parties les plus difficiles des restrictions à la pandémie.

«Je veux fêter à nouveau les anniversaires, sortir et jouer au football avec mes amis dans le parc ou les rencontrer au Burger King», a-t-il déclaré en prenant une pause dehors sous le soleil printanier.

« Maintenant, je ne suis autorisé à rencontrer qu’un seul ami au plus », a-t-il déclaré. « C’est vraiment nul ».