« L’éducation en ligne ne peut jamais remplacer l’enseignement en face à face », selon Richard Bettsworth, du Association of School and College Leaders.

Alors que l’Angleterre se replie dans un verrouillage national qui devrait durer au moins six semaines, il a déclaré à Euronews que « les écoles et les collèges sont dans une bien meilleure situation maintenant qu’ils ne l’étaient lors du premier verrouillage ».

Les écoles d’Angleterre ont reçu l’ordre de fermer leurs portes, à l’exception des enfants des travailleurs critiques et des enfants les plus vulnérables, et de passer à l’enseignement en ligne.

Les étudiants universitaires ne reviendront pas sur le campus avant au moins la mi-février.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les restrictions étaient nécessaires pour protéger le Service national de santé en difficulté en tant que nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus balaie la Grande-Bretagne.

«Lors du premier verrouillage, les écoles n’avaient guère plus de 48 heures pour mettre en place un enseignement à distance pour quelque neuf millions d’élèves, ce qui était extrêmement difficile», a déclaré Bettsworth.

«Depuis lors, tout le monde a beaucoup appris sur la prestation de l’enseignement à distance et il y a des systèmes bien plus établis en place, il y a une multitude de ressources là-bas.

Bettsworth a déclaré à Euronews que la fermeture des écoles était une réponse inévitable à la crise.

« Il y avait une réunion du SAGE le 22 décembre juste avant Noël et le compte rendu de celle-ci indiquait qu’à ce stade, les scientifiques estimaient qu’il était hautement improbable qu’il soit possible de maintenir le taux de reproduction du virus en dessous de un, les écoles continuant à être entièrement ouvert pour l’enseignement en face à face.

« Je pense qu’à partir de ce moment-là, le parcours était à peu près réglé et ce n’était qu’une question de temps avant que nous voyions la décision qui a été prise. »

Le ministre du Cabinet Office Michael Gove a également confirmé que les examens GCSE et A-level de cette année avaient été annulés. Gove a déclaré qu’il était « extrêmement important que les parents et les élèves reconnaissent que leur travail sera reconnu à la fin de cette année ».

La question à un million de dollars, selon Bettsworth, est de savoir comment les élèves seront désormais évalués.

« Nous allons avoir besoin très rapidement de quelques réponses du régulateur des examens sur leurs intentions pour s’assurer que ces qualifications sont évaluées cette année de manière à donner à ces étudiants les notes qu’ils méritent, à reconnaître leurs efforts et à être équitable dans tout le système. .:

« Cela va donc être très difficile, et il y a vraiment un grand sentiment d’urgence à faire valoir ces plans afin que tout le monde soit clair. »