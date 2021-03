Coronavirus: les décès de Covid en Angleterre chutent PLUS RAPIDEMENT que prévu par SAGE

Les décès par coronavirus en Angleterre chutent plus vite que les experts du SAGE ne le pensaient, selon les données officielles et les scientifiques affirment que les règles de verrouillage pourraient être assouplies plus rapidement.

Les modèles produits par le groupe de scientifiques SPI-M prédisant l’avenir de l’épidémie de Covid en février ont suggéré que le nombre quotidien de décès resterait au-dessus de 200 jusqu’à la mi-mars.

Mais le nombre moyen de victimes enregistrées chaque jour était tombé en dessous de ce niveau avant la fin du mois de février, selon les statistiques.

Les experts ont déclaré au Telegraph que les progrès étaient « meilleurs que prévu » et ont suggéré que l’approche « données et non dates » du gouvernement pourrait entraîner des assouplissements.

Selon les plans actuels, les écoles rouvriront lundi prochain, le 8 mars, et les gens seront autorisés à se réunir en groupes de six à l’extérieur à partir du 29 mars.

Boris Johnson s’est engagé à sortir prudemment et lentement des restrictions actuelles, insistant sur le fait qu’elles seront « irréversibles » cette fois.

Mais le professeur Mark Woolhouse, expert en maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg et conseiller du SAGE, a déclaré qu’aller lentement « n’est pas une option gratuite » et que les autres impacts sanitaires et économiques du verrouillage seraient pires plus les règles dureraient.

Une prédiction faite par le sous-groupe SAGE SPI-M début février suggérait que les décès quotidiens de Covid en Angleterre resteraient au-dessus de 200 jusqu’à fin mars, mais ils sont déjà plus bas. La ligne jaune montre la prédiction de SPI-M, tandis que la ligne rouge représente le nombre quotidien réel de décès, calculé comme une moyenne sur sept jours.

Une projection mensuelle donnée à SAGE le 10 février a suggéré que les décès de coronavirus en Angleterre passeraient d’environ 600 par jour à 200 d’ici la deuxième semaine de mars, vers le 10 ou le 12 du mois.

La baisse des décès quotidiens ralentirait ce mois-ci, ont prédit les chercheurs, et chuterait à environ 150 par jour le 21 mars.

Mais le nombre moyen de décès enregistrés chaque jour était déjà tombé à 157 le lundi 1er mars, trois semaines avant la meilleure estimation des experts.

La moyenne est calculée à partir des décomptes de décès le jour de sa chute et des six jours précédents.

Les chiffres du gouvernement montrent que le nombre de décès quotidiens en Angleterre diminue de moitié d’environ deux semaines, ce qui suggère qu’il pourrait chuter à moins de 80 par jour d’ici le 21 mars.

Il diminue encore plus rapidement chez les personnes très âgées, qui ont été les premières à être vaccinées et plus de 90% des plus de 80 ans seraient désormais immunisés.

Et les 99 décès annoncés le lundi 1er mars étaient le chiffre le plus bas depuis le 26 octobre (90), avant le décollage de la deuxième vague.

Les experts ont déclaré que le succès du programme de vaccination avait dépassé les attentes et pourrait conduire à un déverrouillage britannique plus tôt que prévu.

Plus de 20,4 millions de personnes ont reçu au moins une dose d’un vaccin jusqu’à présent et le programme dure maintenant trois mois, ce qui signifie que des millions de personnes sont maintenant protégées contre Covid-19 – des études suggèrent que les injections se révèlent très efficaces.

Le professeur David Spiegelhalter, statisticien à l’Université de Cambridge, a déclaré: « Nous espérions tous que quelque chose comme cela pourrait se produire mais, franchement, c’est mieux que quiconque ne s’y attendait, je pense.

Le professeur Mark Woolhouse a déclaré au Telegraph: « Les données sont en effet meilleures que ce que les modèles prédisaient et, à ma connaissance, meilleures que ce à quoi on s’attendait.

LES HÔPITAUX DU NHS DE LONDRES ONT DIT DE SE PRÉPARER À L’ENGAGEMENT DES PATIENTS DANS LA TROISIÈME VAGUE Les hôpitaux de Londres ont été invités à se préparer à une autre augmentation du nombre de patients atteints de coronavirus « plus tard cette année ». Des conseils divulgués aux fiducies du NHS dans la ville le mois dernier ont averti qu’il leur serait demandé de « commencer à planifier une possible vague de troisième vague Covid » dès la fin du mois de mars, selon le Health Service Journal. La présentation, du NHS England et du NHS Improvement, a ajouté: « Le but du plan de réduction des surtensions pour les soins intensifs (est de) s’assurer que … la base de lit peut se dilater en toute sécurité en cas de troisième surtension incident / événement majeur. » Mais des sources du NHS dans la capitale ont déclaré que cela était basé sur les sombres prédictions du SAGE selon lesquelles il pourrait y avoir une troisième vague d’hospitalisations à l’automne, même si tous les Britanniques devraient avoir reçu leur premier coup d’ici juin. Le HSJ a affirmé qu’aucune autre région d’Angleterre n’avait reçu d’instructions similaires. Les ministres espèrent que le déploiement du vaccin mammouth arrêtera une nouvelle vague d’hospitalisations. On craint qu’une variante ne puisse éviter l’immunité induite par le jab, mais les experts affirment que les études suggérant que cela ne prend pas en compte d’autres parties du système immunitaire qui offrent une protection supplémentaire. Boris Johnson semble avoir accepté le fait que plus de personnes mourront dans une troisième vague lorsque le verrouillage se terminera cet été. Il a déclaré en février: « Nous voyageons maintenant sur une route à sens unique vers la liberté et nous pouvons commencer en toute sécurité à redémarrer nos vies, et le faire en toute confiance. « Et je veux être franc sur ce que cela signifie exactement et les compromis impliqués. Les vaccins réduisent le danger de Covid, ils sauvent des vies et ils gardent les gens hors de l’hôpital. Mais aucun vaccin contre aucune maladie n’a jamais été efficace à 100%. « Ainsi, chaque fois que nous facilitons le verrouillage – que ce soit aujourd’hui ou dans six ou neuf mois – nous devons être réalistes et accepter qu’il y aura plus d’infections, plus d’hospitalisations et donc, malheureusement, plus de décès, tout comme il y en a année avec la grippe. «Même si nous maintenions indéfiniment le verrouillage, ce qui coûterait des vies et ferait un mal incommensurable à nos enfants, nous ne serions pas en mesure d’éradiquer cette maladie.

‘Si l’expression « basée sur les données et non sur la date » a un sens, elle doit permettre d’avancer le calendrier d’assouplissement des restrictions si les données sont meilleures que prévu et de ne pas simplement remettre le calendrier si les données sont pires. que prévu.

Il a ajouté: « Le verrouillage continue d’être aussi nocif que jamais, il est donc impératif de santé publique d’assouplir les mesures dès qu’il est sécuritaire de le faire. Une surabondance de prudence n’est pas une option gratuite ».

Le succès du programme de vaccination et l’efficacité des vaccins peuvent être à l’origine de l’amélioration rapide.

SPI-M a supposé que les vaccins empêcheraient 88% (Pfizer) ou 70% (Oxford) des décès et des hospitalisations et arrêteraient 48% de la transmission du virus.

Mais les données du monde réel suggèrent qu’ils vont beaucoup mieux avec l’expert de Public Health England, le Dr Mary Ramsay, qui a déclaré hier qu’ils pourraient empêcher le virus de se propager « presque complètement » parmi les personnes qui en ont eu un.

Et les données suggèrent que les jabs pourraient être encore plus efficaces que prévu.

Une étude écossaise basée sur des données démographiques réelles a suggéré la semaine dernière qu’une seule dose de l’un ou l’autre vaccin pourrait réduire le risque d’hospitalisation avec Covid de 85 à 94 pour cent.

En utilisant des données de membres du public – la première étude du genre au Royaume-Uni – des chercheurs des universités d’Édimbourg et de Strathclyde ont constaté que les vaccins entraînaient moins d’hospitalisations à partir de quatre semaines après la première dose.

Cette étude était basée sur une analyse des données des 1,14 million de doses distribuées entre le 8 décembre et le 15 février.

Il a relié les dossiers de vaccination des gens aux rapports d’admissions à l’hôpital pour Covid-19 pour voir si les personnes qui avaient eu un vaccin venaient moins souvent que celles qui ne l’avaient pas fait.

Il a montré que parmi les personnes âgées de 80 ans et plus – l’un des groupes à risque le plus élevé – la vaccination était associée à une réduction de 81% du risque d’hospitalisation au cours de la quatrième semaine, lorsque les résultats des deux vaccins étaient combinés.

La protection a augmenté au fil du temps pour les deux vaccins, passant de 38% (Pfizer) et 70% (Oxford) après une semaine – avant que le vaccin ne fonctionne du tout – à 85% (Pfizer) et 94% (Oxford). après quatre semaines.

Oxford semblait se diriger vers la protection presque totale contre Covid sévère observée dans les essais cliniques, mais l’étude n’a pas été assez longue pour saisir cela. La protection de Pfizer était également extrêmement élevée et en hausse.

Le professeur Aziz Sheikh, directeur de l’étude de l’Université d’Édimbourg, a déclaré: «Dans l’ensemble, nous sommes très, très impressionnés par les deux vaccins. Lorsque vous dépassez les paramètres d’essai, vous ne savez jamais quels seront les résultats.

« Sur le terrain … les deux fonctionnent à merveille. »

Le succès de la campagne de vaccination mammouth contre Covid en Angleterre a été souligné hier par des données officielles montrant que plus de 90% des plus de 85 ans ont désormais des anticorps.

Les chiffres compilés par l’Office for National Statistics (ONS) montrent que 22% des plus de 85 ans en Angleterre avaient des anticorps Covid au début de 2021, avant que le déploiement de la vaccination ne commence à s’accélérer rapidement.

Mais le taux se situait à près de 91% le 11 février, selon l’estimation la plus à jour.

Le rapport – qui a également montré qu’une personne sur quatre dans l’ensemble avait des anticorps anti-Covid en Angleterre, une sur six au Pays de Galles et en Irlande du Nord et une sur huit en Écosse – a examiné des échantillons de sang prélevés sur 30000 personnes de plus de 16 ans à travers le pays.

Les taux étaient les plus élevés à Londres, où l’ONS a estimé que 29% des personnes avaient des anticorps, contre seulement 16% dans le sud-ouest de l’Angleterre, le plus bas au Royaume-Uni.

En plus de la vaccination, des anticorps sont également produits dans le sang lorsque quelqu’un attrape et se rétablit du virus.

Mais la durée pendant laquelle les anticorps restent à des niveaux détectables dans le sang n’est pas entièrement connue, étant donné que des études ont montré qu’ils peuvent s’estomper après quelques mois.

Le professeur David Leon, épidémiologiste à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a déclaré: « Ce taux de déclin légèrement plus élevé [in deaths] chez les 80 ans et plus par rapport à ceux âgés de 60 à 79 ans, cela pourrait s’expliquer par une variation des taux d’admission selon l’âge, où moins de personnes âgées de 80 ans et plus sont admises à l’hôpital par rapport à celles qui sont plus jeunes.

«Cela pourrait également indiquer une légère réduction de la mortalité des cas à l’hôpital chez les aînés.

«Une réduction relativement plus importante des admissions à l’hôpital chez les personnes âgées de 80 ans et plus est ce que l’on espère si l’on donne la priorité à ce groupe dans la stratégie nationale de vaccination.

« On ne sait pas si la vaccination signifie également que ceux qui sont admis à l’hôpital pourraient être légèrement moins malades et avoir une chance de survie plus élevée. »