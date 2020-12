Ce soir, un troisième verrouillage national semblait de plus en plus à l’ordre du jour alors que les infections à coronavirus continuaient leur montée en flèche et que les ministres du gouvernement de Boris Johnson avaient déclaré qu’ils n’excluaient rien.

M. Johnson lui-même n’a pas exclu que l’Angleterre après le Pays de Galles et l’Irlande du Nord soit bloquée après Noël, affirmant seulement qu’il espérait pouvoir l’éviter.

Pendant ce temps, un chœur de scientifiques a ajouté à la pression pour la retenue pendant la pause festive de cinq jours, alors que le taux de reproduction très important – connu sous le nom de R – est remonté au-dessus du seuil de un, avec des infections en hausse dans toutes les régions du pays et à Londres, le sud-est et l’est de l’Angleterre sont les plus durement touchés.

Les chiffres officiels faisaient état de 28507 cas confirmés supplémentaires vendredi, avec 489 autres décès signalés portant le total à 66541, préparant le terrain pour que le nombre de victimes de la pandémie dépasse les 67100 décès de civils au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale à un moment donné au cours du week-end. .

Linda Bauld, professeur de santé publique à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que l’assouplissement des restrictions par M. Johnson à Noël «ressemble de plus en plus à la mauvaise décision au mauvais moment».

Elle a averti qu’un pic du «pire des cas» dans les cas suivant des réunions festives pourrait même entraîner un ralentissement de la campagne de vaccination, si le NHS est soumis à une pression accrue et que le personnel est absent en raison de Covid-19 ou de soins. responsabilités.

«Tout le monde reconnaît l’importance de cette période de vacances pour de nombreuses personnes à travers le pays et la nécessité de voir des êtres chers qui ont été coupés de leurs amis et de leur famille pendant de longues périodes», a déclaré le professeur Bauld. «Mais en autorisant les déplacements à travers le Royaume-Uni et en modifiant les directives pour permettre le mélange des ménages à l’intérieur, nous nous préparons pour un janvier misérable avec des restrictions strictes.»

Le groupe de scientifiques Independent Sage a lancé un appel aux familles pour qu’elles réfléchissent à nouveau aux projets de profiter de l’autorisation de se réunir en groupes de trois ménages maximum entre le 23 et le 27 décembre.

« Quels que soient vos projets, il n’est pas trop tard pour les changer étant donné la gravité de la situation », a déclaré le professeur Susan Michie, psychologue de la santé à l’University College London.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que l’Angleterre revienne en lock-out lors d’une visite à Bolton, M. Johnson a répondu: «Nous espérons vraiment que nous pourrons éviter quelque chose de ce genre. Mais la réalité est que les taux d’infection ont beaucoup augmenté ces dernières semaines. »

Mais le ministre de son école, Nick Gibbs, a été plus explicite sur la possibilité que le gouvernement doive se tourner vers ce que M. Johnson appelle «l’option nucléaire» du verrouillage, disant aux diffuseurs: «Nous n’excluons rien.»

Au milieu des avertissements selon lesquels les infections pourraient doubler pendant les vacances de Noël, un membre du groupe consultatif scientifique du gouvernement sur les urgences (Sage) a déclaré que les restrictions devraient probablement être resserrées une fois de plus.

« Pour le moment, il ne semble pas que le système de paliers retienne la vague épidémique, malheureusement », a déclaré le professeur John Edmunds à Sky News.

«Je pense donc que nous allons devoir examiner ces mesures et peut-être les resserrer, nous le ferons vraiment. C’est horrible d’avoir à dire mais nous sommes dans une position assez difficile.

De vastes étendues du sud-est étaient soumises aux restrictions de niveau 3 les plus strictes samedi, fermant les pubs et les restaurants de Portsmouth sur la côte sud aux villes et villages de la ceinture de banlieue des comtés autour de Londres.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a exhorté le Premier ministre à exposer son plan pour éviter un troisième verrouillage national.

«Nous pouvons voir que le système à plusieurs niveaux ne fonctionne pas comme l’avait promis le Premier ministre», a-t-il déclaré. «De plus en plus de gens entrent dans les niveaux supérieurs, donc ce n’est pas assez fort.

«La question centrale n’est pas de savoir si le Premier ministre l’exclut ou non. Je pense que la question centrale, Premier ministre, est que faites-vous maintenant pour éviter les chances d’un troisième verrouillage?

Boris Johnson porte un masque lors d’une visite dans un centre de formation en télécommunications à Bolton (POOL / AFP via Getty Images)

De nouveaux chiffres de Sage et du Government Office for Science placent le chiffre R pour le Royaume-Uni entre 1,1 et 1,2, contre 0,9 à 1 la semaine dernière, ce qui signifie que chaque personne atteinte de coronavirus infecte en moyenne plus d’une autre, permettant à la maladie de se propager de façon exponentielle.

La modélisation des données du Bureau des statistiques nationales a montré une augmentation des infections dans tous les groupes d’âge, à l’exception des jeunes adultes âgés de 17 à 24 ans et de 50 à 69 ans.

À Enfield, au nord de Londres, environ 2,5% de la population avait Covid la semaine dernière, un taux égalé uniquement à Leicester et à South Tyneside. Dans tout Londres, le taux d’infection s’élevait à 1,4% des habitants, comparable à celui des East Midlands, redevenant un point chaud.

Au total, 567300 personnes devraient avoir eu un coronavirus dans la semaine précédant le 12 décembre en Angleterre, soit l’équivalent d’un sur 95 de la population et une augmentation de 18% par rapport au nombre de la semaine précédente, a indiqué l’ONS.

Le biologiste mathématicien indépendant de Sage, le Dr Kit Yates, a averti que les infections pourraient « facilement doubler » pendant les vacances de Noël.

« La situation dans tout le pays se détériore assez rapidement », a-t-il déclaré.

« Même nos mesures les plus strictes ne sont pas suffisantes pour ralentir ce virus, et avec le mélange de Noël à l’horizon, nous trouvons cela extrêmement inquiétant. »

Il intervient alors que le président du Collège royal de médecine d’urgence, le Dr Katherine Henderson, a décrit une «véritable tempête parfaite» pour les hôpitaux alors qu’ils tentent d’équilibrer le nombre accru de patients atteints de Covid-19 avec un travail non-Covid et un manque de lits.

«Il me semble que nous devons faire tout ce qu’il faut pour que la situation soit fermement sous contrôle afin que nous puissions vacciner les gens et ensuite aller de l’avant», a-t-elle déclaré.

Le Royal College of Nursing a averti que le NHS faisait face à un «tsunami incessant» de cas de coronavirus cet hiver.

La directrice générale, Dame Donna Kinnair, a appelé à des conseils «frais et plus détaillés» de la part des ministres, déclarant: «Ce qui est en jeu, c’est d’être mis au point.