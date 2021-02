Coronavirus: les adultes ayant des troubles d’apprentissage se sont hissés dans la liste des priorités du vaccin Covid au Royaume-Uni

Les adultes ayant des troubles d’apprentissage se verront tous proposer des vaccins Covid dans le cadre des six principaux groupes prioritaires, ont déclaré aujourd’hui les chefs de la santé britanniques.

Le JCVI, qui décide de qui reçoit en premier les jabs qui sauvent des vies, a déclaré que les personnes ayant des troubles d’apprentissage de toute nature devraient être poussées dans l’ordre hiérarchique.

Ils seront ajoutés au groupe prioritaire six, qui comprend tous les adultes ayant un problème de santé à long terme qui les expose à un risque plus élevé de maladie grave.

Les vaccinations ont déjà commencé dans ce groupe et elles sont plus prioritaires que les personnes âgées de 50 à 64 ans, qui composent les groupes sept, huit et neuf.

Toute personne inscrite au registre des troubles d’apprentissage du généraliste sera éligible à un vaccin plus tôt que prévu, a déclaré le JCVI, quelle que soit la gravité de son handicap.

Ce registre est ouvert à toute personne ayant un trouble d’apprentissage diagnostiqué. Ceux-ci incluent l’autisme et Asperger, le syndrome de William, le retard global du développement et la paralysie cérébrale.

Les personnes atteintes du syndrome de Down faisaient déjà partie du groupe cliniquement extrêmement vulnérable, donc une partie de la population ciblée par les vaccins au 15 février.

Public Health England a déclaré qu’au moins 150000 personnes recevraient désormais un vaccin plus tôt que prévu afin de « prévenir autant de décès que possible ».

Le Bureau des statistiques nationales a révélé dans un rapport de ce mois-ci que les personnes ayant des troubles d’apprentissage avaient une chance presque quatre fois plus élevée de mourir si elles développaient Covid-19, par rapport aux personnes sans difficultés.

Jo Whiley, photographiée avec sa sœur Frances qui a un trouble d’apprentissage et a été hospitalisée pour Covid-19 ce mois-ci, a annoncé que la politique d’aujourd’hui avait changé comme une « délicieuse » nouvelle

Le professeur Wei Shen Lim, chef de Covid au Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, a déclaré: « Les conseils du JCVI sur la hiérarchisation des vaccins Covid-19 ont été élaborés dans le but de prévenir autant de décès que possible.

« Les personnes gravement touchées par des troubles d’apprentissage courent un risque plus élevé de mourir de Covid-19.

« Comme la gravité de tout handicap peut ne pas être bien enregistrée dans les systèmes de médecine générale, JCVI soutient le plan opérationnel du NHS pour que toute personne inscrite au registre des troubles d’apprentissage des médecins généralistes soit invitée maintenant à la vaccination dans le cadre du groupe prioritaire six, et à atteindre la communauté d’identifier d’autres personnes également gravement touchées par un trouble d’apprentissage, mais qui ne sont peut-être pas encore inscrites.

Jusqu’à présent, de nombreuses personnes ayant des troubles d’apprentissage autres que le syndrome de Down ne figuraient pas sur la liste des vaccinations prioritaires.

Ils auraient été incorporés dans le groupe de protection «cliniquement extrêmement vulnérables» s’ils avaient d’autres problèmes de santé physique, quel que soit leur trouble d’apprentissage, mais pourraient ne pas avoir accès en priorité s’ils étaient en bonne santé.

Les données de l’ONS dans un rapport de ce mois-ci ont révélé que les personnes ayant des troubles d’apprentissage sont plus susceptibles de mourir de Covid-19 que les personnes non handicapées.

Il a révélé qu’environ six pour cent des personnes décédées de Covid-19 jusqu’en novembre 2020 – 2955 personnes sur un total de 50888 en Angleterre.

Mais ils ne représentaient que 1,2% des personnes dans l’étude, ce qui signifie qu’ils étaient beaucoup plus susceptibles de mourir.

Vivre dans des maisons de retraite ou avoir d’autres problèmes de santé rendait les gens plus susceptibles de mourir d’un coronavirus, ont découvert les statisticiens.

Le rapport indique: « En regardant les personnes ayant un trouble d’apprentissage médicalement diagnostiqué, le risque de décès impliquant Covid-19 était 3,7 fois plus élevé pour les hommes et les femmes que pour les personnes qui n’avaient pas de trouble d’apprentissage.

«Après avoir utilisé des modèles statistiques pour s’adapter à une gamme de facteurs, un risque accru de 1,7 fois est resté inexpliqué pour les deux sexes.

Dans le cadre de la nouvelle initiative du JCVI visant à offrir des jabs aux adultes handicapés en apprentissage, le NHS offrira également les vaccins aux adultes vivant dans des établissements de soins résidentiels ou infirmiers, ainsi qu’à ceux dans des logements partagés pour personnes handicapées.

Et les médecins feront de la sensibilisation communautaire pour trouver des personnes handicapées mentales qui ne sont pas inscrites au registre des médecins généralistes mais qui peuvent encore être à risque.

La ministre des soins du gouvernement, Helen Whately, a déclaré: «J’ai appris de première main à quel point cette pandémie a été difficile pour les personnes ayant des troubles d’apprentissage et leurs familles.

«Nous sommes déterminés à ce que les personnes les plus exposées au risque de Covid soient vaccinées dès que possible.

«Suite aux conseils mis à jour du JCVI et pour rendre ce processus plus simple et plus rapide, nous inviterons à se faire vacciner toutes les personnes inscrites au registre des troubles d’apprentissage de leur médecin généraliste.

« Cela signifie que ceux qui sont plus exposés au virus peuvent obtenir la protection dont ils ont besoin. »

La DJ de la radio BBC Jo Whiley, dont la sœur Frances a un trouble d’apprentissage et a attrapé Covid-19 ce mois-ci, a déclaré qu’elle était « ravie » de la nouvelle.

Whiley, 55 ans, a souligné l’iniquité du déploiement lorsqu’elle a déclaré qu’on lui avait proposé un vaccin avant sa sœur, bien qu’elle ne fasse pas partie d’un groupe à haut risque.

Elle a déclaré à la BBC aujourd’hui: « C’est une belle journée – je suis tellement soulagée. Je suis si heureux pour tous ces gens qui vivent dans la peur.

« Je suis très reconnaissant au gouvernement d’avoir écouté, car c’est une situation très compliquée et il est très difficile de classer les personnes en fonction de leur handicap, c’est très, très délicat et cela est devenu évident je pense au cours des derniers mois.

« Et donc c’est clair, cela englobe tout le monde, et toutes ces personnes qui se sentent très négligées, se sentant comme si elles n’avaient pas d’importance, que nous ne nous en soucions pas, sachez maintenant que nous les protégerons.

«C’est absolument crucial et je ne pourrais pas être plus ravi. C’est un énorme pas en avant. »