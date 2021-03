Le Royaume-Uni devra encore vivre avec des niveaux « substantiels » de décès de Covid après la fin des verrouillages car le coronavirus ne disparaîtra pas, a déclaré aujourd’hui un conseiller du SAGE.

Le professeur Andrew Hayward, expert en maladies infectieuses à l’University College London et membre du SAGE, a déclaré qu’il pensait que « nous avons traversé le pire de tout cela ».

Mais il a déclaré que les vaccins ne se débarrasseraient pas totalement du virus et que le pays devrait encore vivre avec « un degré de mortalité qui sera substantiel ».

Le SAGE a prédit qu’une troisième vague de virus est inévitable et que des dizaines de milliers de personnes supplémentaires mourront parce que des millions de personnes ne seront pas protégées par les vaccins, qui ne sont pas efficaces à 100% et ne peuvent pas être administrés à tout le monde.

Au total, 124000 personnes en Grande-Bretagne ont été tuées par Covid-19 jusqu’à présent dans la pandémie, mais les décès sont maintenant tombés à un minimum de quatre mois à 255 par jour, contre un pic de plus de 1200 par jour à la fin du mois de janvier.

Cette baisse signifie que le nombre de décès « en excès » – ceux qui dépassent ce qui est considéré comme normal pour la période de l’année – peut déjà être revenu à zéro, ce qui signifie que les décès de toutes causes sont maintenant à des niveaux moyens, selon un chercheur.

Le professeur Carl Heneghan, chercheur en médecine factuelle à l’Université d’Oxford et sceptique du lock-out, a déclaré que l’Angleterre «devrait revenir à un niveau presque normal pour cette période de l’année».

Le professeur Andrew Hayward, expert en maladies infectieuses de l’UCL, a déclaré sur Times Radio: « Nous avons traversé le pire de tout cela »

S’exprimant aujourd’hui à Times Radio, le professeur Hayward a déclaré: «Compte tenu des compromis sociétaux, nous allons devoir vivre avec un degré de mortalité qui sera substantiel.

« Je pense que cela diminuera avec le temps à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner et que de plus en plus de personnes seront immunisées, et je pense que nous avons traversé le pire.

Les vaccins n’empêcheront pas complètement les gens de mourir de Covid-19 car ils ne sont pas efficaces à 100%, ce qui signifie que certains resteront malades même après avoir reçu un coup.

Et tout le monde ne les prendra pas – certaines personnes décideront de ne pas le faire, tandis que d’autres ne seront pas en assez bonne santé pour être vaccinées.

Le Premier ministre Boris Johnson a publiquement accepté que davantage de personnes mourraient de la maladie lorsque le verrouillage prendrait fin, mais a déclaré que le pays ne pouvait pas vivre comme il l’est actuellement à long terme.

Il a déclaré en février: « Les vaccins réduisent le danger de Covid, ils sauvent des vies et ils gardent les gens hors de l’hôpital. Mais aucun vaccin contre aucune maladie n’a jamais été efficace à 100%.

« Ainsi, chaque fois que nous facilitons le verrouillage – que ce soit aujourd’hui ou dans six ou neuf mois – nous devons être réalistes et accepter qu’il y aura plus d’infections, plus d’hospitalisations et donc, malheureusement, plus de décès, tout comme il y en a année avec la grippe.

«Même si nous maintenions indéfiniment le verrouillage, ce qui coûterait des vies et ferait un mal incommensurable à nos enfants, nous ne serions pas en mesure d’éradiquer cette maladie.

Le professeur Hayward a convenu que le virus deviendrait probablement comme la grippe à l’avenir.

La grippe circule chaque hiver et tue des milliers de personnes, pour la plupart des plus de 65 ans, et est combattue avec des vaccins constamment mis à jour, comme Covid le sera probablement.

Parlant des versions mutées du coronavirus, le professeur Hayward a déclaré: « Les vaccins enlèveront toujours l’aiguillon, si vous le souhaitez, et réduiront les taux de létalité.

«Bien sûr, nous avons la technologie pour mettre à jour les vaccins et je pense que c’est là que nous allons vraiment, une situation qui ressemblera beaucoup plus à la grippe.

«Le nombre de décès ressemblera beaucoup plus à la grippe, l’approche de la surveillance des nouvelles souches et du développement de nouveaux vaccins et des vaccins annuels réguliers sera comme ça. Et nous reviendrons à la normale.

Selon un autre scientifique, le nombre de personnes qui meurent de toutes causes est peut-être déjà en train de revenir à la normale.

Le professeur Carl Heneghan a déclaré qu’il s’attend à ce que le Bureau des statistiques nationales montre que les décès sont revenus à des niveaux moyens pour la période de l’année d’ici la fin du mois de février.

Le rapport est hebdomadaire et il a dit qu’il s’attendrait à voir l’effet dans les données de la semaine dernière.

Les décès peuvent chuter à des niveaux moyens sans que les décès liés à Covid ne soient éradiqués si le nombre de personnes décédant de causes non-Covid est inférieur aux niveaux habituels.

Le coronavirus a peut-être tué tellement de personnes qui seraient autrement mortes de conditions différentes que les deux s’annulent et que le nombre global de décès reste le même.

Le professeur Heneghan a déclaré au Telegraph: « À moins qu’il n’y ait une augmentation significative des décès non-Covid, mardi prochain, le rapport de l’ONS pour la semaine se terminant le 26 février devrait être revenu à un niveau proche de la normale pour cette période de l’année. »