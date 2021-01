Soulignant la pression exercée sur le service de santé, le professeur Chris Whitty a déclaré que si 18000 personnes étaient à l’hôpital avec Covid-19 pendant le pic d’avril de l’année dernière, dimanche, plus de 30000 lits étaient occupés par des patients atteints de la maladie.

Le professeur Whitty a refusé de se laisser entraîner par la spéculation selon laquelle les ministres pourraient durcir les règles de verrouillage, notamment en empêchant les personnes de faire de l’exercice avec des personnes extérieures à leur foyer, mais a suggéré que les mesures actuelles pourraient être nécessaires jusqu’à «un certain temps au printemps» pour lutter contre la propagation du virus. .

«Nous allons vraiment devoir faire une action importante pour nous tous pendant encore plusieurs semaines et probablement au printemps pour une grande partie de ce que nous devons faire.

« Ainsi, les trois choses pour lesquelles les gens peuvent quitter la maison sont un travail essentiel où ils ne peuvent pas le faire de chez eux, quand ils font de l’exercice – ce qui est très important pour la santé physique des gens, leur santé mentale – et pour des choses essentielles comme le shopping. ou une intervention médicale. «

Dans une rare série d’entretiens matinaux – soulignant l’inquiétude au sommet du gouvernement face à la pression exercée sur le NHS et à la hausse des transmissions – le professeur Whitty a également souligné que le virus pouvait être transmis partout où des personnes de deux ménages différents se rencontraient.

Il a déclaré: «Ainsi, cela peut être transmis, et très souvent transmis, dans les ménages lorsque les gens invitent des personnes chez eux et rencontrent des personnes qui ne sont pas de leur ménage. Bien sûr, cela peut être transmis dans n’importe quel autre environnement. : à l’extérieur, dans les commerces, dans tout type d’environnement, et en intérieur