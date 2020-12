«Pourquoi est-il si difficile de reconnaître cet important pas en avant comme un grand effort international et un succès?» a tweeté Andreas Michaelis. «Je ne pense vraiment pas que ce soit une histoire nationale. Bien que la société allemande BioNTech ait apporté une contribution cruciale, celle-ci est européenne et transatlantique. »

«Premièrement, parce que la MRHA a fait un excellent travail avec l’entreprise pour examiner ces données au fur et à mesure qu’elles arrivent et faire les choses en parallèle, plutôt que l’une après l’autre comme elles le feraient normalement, c’est la première raison», a-t-il déclaré. .

«La deuxième raison est que, alors que jusqu’à plus tôt cette année, nous étions à l’Agence européenne des médicaments (EMA), grâce au Brexit, nous avons pu prendre la décision de le faire sur la base du régulateur britannique, un régulateur de classe mondiale, et ne pas aller au rythme des Européens, qui avancent un peu plus lentement.