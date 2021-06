Coronavirus: le Premier ministre Boris Johnson prolonge les restrictions de Covid-19 avec la poursuite des événements pilotes Euro 2020 | Actualités footballistiques

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les matchs de l’Euro 2020 à Wembley continueront d’être utilisés comme événements pilotes, malgré sa décision de prolonger les restrictions sur les coronavirus jusqu’au 19 juillet.

Johnson a déclaré que le report de la quatrième étape de la feuille de route du gouvernement, qui devait avoir lieu le lundi 21 juin, permettra à davantage de personnes de recevoir leur deuxième vaccin avant un nouvel assouplissement des restrictions.

La prolongation proposée sera examinée pour voir si des mesures peuvent être prises deux semaines plus tôt le lundi 5 juillet.

« Nous continuerons à piloter des événements tels que l’Euro 2020 et certaines représentations théâtrales », a déclaré Johnson lundi, indiquant qu’ils seront autorisés à des foules plus importantes que dans le cadre des restrictions actuellement en place ailleurs dans le cadre du programme de recherche.

Image:

L’espoir est d’avoir 45 000 fans à Wembley pour les huitièmes de finale, les demi-finales et la finale



L’agence de presse PA comprend qu’entre 10 et 15 événements sportifs et culturels au cours des quatre prochaines semaines devraient être inclus dans le programme étendu de recherche sur les événements (ERP) du gouvernement et donc être exemptés des limites strictes de capacité qui sont entrées en vigueur à la troisième étape. de la feuille de route le 17 mai.

Les matchs de groupe de l’Angleterre à l’Euro 2020 avaient déjà obtenu le statut ERP et continueront d’être joués devant une foule de 22 500 – 25% de la capacité à Wembley – et il est entendu que l’espoir est d’atteindre au moins 50% de la capacité pour l’un des 16 derniers matchs à Wembley, plus les demi-finales et la finale.

L’ERP étendu couvrira un mélange d’événements et fonctionnera jusqu’à pleine capacité dans certains cas, bien que cela reste à voir si cela est autorisé pour la finale de l’Euro 2020 le 11 juillet.

Image:

Wimbledon annoncera la capacité des spectateurs mercredi



Les championnats d’Angleterre à Wimbledon, qui commencent le 28 juin, et le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 le week-end du 16 au 18 juillet sont deux des autres événements sportifs majeurs qui seraient à l’étude pour le statut d’événement test.

Pour les événements qui ne font pas partie de l’ERP, les règles resteront telles qu’elles sont depuis le 17 mai et resteront en place jusqu’au 19 juillet au plus tôt.

Le R&A a publié une déclaration peu de temps après l’annonce de Johnson, rassurant les fans qu’il sera en mesure de confirmer les arrangements pour The Open – qui se tiendra au Royal St George’s du 11 au 18 juillet – « dans les prochains jours » alors qu’il continue discuter avec le gouvernement et les autorités de santé publique.

Pour les sites extérieurs d’une capacité de 16 000 places assises ou plus, la limite est de 10 000 ou 25 % de la capacité, selon la plus faible des deux.

Pour les sites extérieurs avec moins de places assises que cela, la limite est de 4 000 ou 50 % de la capacité, selon la plus basse des deux. Pour les sites intérieurs, la limite est de 1 000 ou 50 % de capacité, selon la plus basse des deux.

Cela exercera une pression supplémentaire sur les revenus des jours de match pour de nombreux clubs sportifs et organes directeurs, une source de revenus qui a été pratiquement inexistante pendant la pandémie de coronavirus et quelque chose que le gouvernement a reconnu dans ses forfaits de survie aux sports d’hiver et d’été.

Alors que les restrictions de l’étape trois reposent uniquement sur la distanciation sociale, les événements tests devraient continuer à examiner d’autres mesures d’atténuation.

Les matchs de groupe de l’Euro 2020, par exemple, exigent que les détenteurs de billets fournissent une preuve de vaccination complète ou d’un récent résultat négatif au test Covid-19.

Un certain nombre d’organismes sportifs ont soutenu l’idée d’une certaine forme de certification Covid pour l’entrée aux événements, le directeur exécutif de la Premier League, Bill Bush, la décrivant dans le passé comme un « fardeau acceptable » et affirmant que l’alternative serait de petites foules et une interdiction sur les fans à l’extérieur.

Son directeur général Richard Masters espère que la saison 2021-22 de Premier League débutera devant des sites à pleine capacité à la mi-août.