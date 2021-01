Plus de 80000 sont décédés du coronavirus en Grande-Bretagne dans les 28 jours suivant un test positif, selon les chiffres officiels.

Le Royaume-Uni a enregistré près de 60000 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de personnes testées positives depuis le début de la pandémie à plus de trois millions.

On pense cependant que le chiffre réel des personnes infectées est beaucoup plus élevé.

Le pays, qui est le plus touché par le virus en Europe, a également enregistré 1035 décès supplémentaires dus à la maladie en 24 heures, portant le nombre total de morts à 80868, selon le ministère britannique de la Santé.

Seuls les États-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique ont enregistré plus de décès dus au coronavirus, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Cela survient alors que le Royaume-Uni continue de lutter contre la propagation d’une variante plus contagieuse du virus.

Les experts ont appelé le gouvernement à renforcer les restrictions actuelles de verrouillage alors qu’une deuxième vague s’emparait du pays.

S’adressant au programme Today de la BBC, la professeure Susan Michie, une psychologue de la santé qui conseille le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a déclaré que si le respect du troisième verrouillage du gouvernement en Angleterre était élevé, il y avait encore trop de mélange social.

« C’est un verrouillage assez laxiste », a-t-elle déclaré. «Parce que nous avons encore beaucoup de contacts familiaux, les gens entrent et sortent les uns des autres, si vous êtes une femme de ménage, un commerçant non essentiel, une nounou; vous avez des rassemblements de masse en termes d’événements religieux, de crèches être ouvert « .

Le Royaume-Uni a continué d’établir de nouveaux records d’infections ces dernières semaines, atteignant un pic de 68 053 ​​nouveaux cas vendredi.

Au 3 janvier, 3 981 lits de soins intensifs pour adultes étaient occupés en Angleterre, soit plus de 500 de plus qu’à tout moment au cours des quatre derniers hivers.

Une deuxième vague et un taux d’infection en spirale auraient pu être évités si le gouvernement avait agi sur les conseils scientifiques qui lui avaient été donnés, a déclaré à la BBC le professeur Robert West, membre du groupe scientifique britannique sur la grippe pandémique sur les comportements (SPI-B).

«C’est la chose vraiment frustrante pour nous tous qui travaillons dans le domaine de la santé publique. C’était toujours évitable.

«Quand le gouvernement dit – je vais être très critique maintenant, j’en ai peur – mais quand le gouvernement dit ‘oh nous sommes dans le même bateau que les autres pays, nous n’avons pas vu cela venir’, et ainsi de suite , et «nous agissons au bon moment». C’est complètement faux ».

Le médecin et militant du NHS, le Dr Phil Hammond, a tweeté: « Ma leçon de l’année est que nous étions très mal préparés à gérer la pandémie et à atténuer les méfaits de notre gestion de la pandémie »:

Il a ajouté: « C’est parce que nous sommes une société extrêmement inégale où les plus pauvres meurent dix ans plus tôt et souffrent 20 ans de plus de maladie. Et c’était avant Covid ».