Coronavirus: le ministre espère un assouplissement des restrictions de niveau avant Noël

Il y a «toutes les raisons» de croire que des régions d’Angleterre pourraient être déplacées vers des niveaux de restriction moins stricts des coronavirus avant Noël, a déclaré un ministre du gouvernement.

Robert Jenrick s’exprimait au milieu de la colère croissante des députés d’arrière-ban conservateurs à propos de la décision de placer 99% du pays dans les bandes «élevées» ou «très élevées» du système régional de Boris Johnson.

Le Premier ministre fait face à une rébellion possible de 50 députés d’arrière-ban ou plus lors d’un vote mardi prochain pour approuver le nouveau système, qui doit entrer en vigueur le 2 décembre.

Un examen des allocations doit être effectué le 16 décembre et M. Johnson a déclaré que les personnes placées dans le niveau 3 le plus difficile peuvent demander des programmes de dépistage communautaire rapide de six semaines dans l’espoir de réduire les taux d’infection, comme cela s’est produit à Liverpool.

Mais le secrétaire aux communautés a indiqué qu’il n’y avait pas assez de capacité pour tester toutes les zones de niveau 3 – qui couvrent plus des deux cinquièmes de la population de l’Angleterre et comprennent des villes comme Manchester, Birmingham et Newcastle – affirmant que les ministres devraient établir des priorités si tout s’appliquait. .

Les espoirs de M. Jenrick pour une révision à la baisse rapide des niveaux d’alerte se sont heurtés aux avertissements du médecin-chef du gouvernement Chris Whitty, qui a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que seul le régime de niveau 3 le plus sévère réduirait les infections, avec le niveau 2 seulement assez fort pour «tenir la ligne ”contre Covid-19 et le niveau 1 conduira certainement à la propagation de la maladie.

Un membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) du gouvernement a averti ce matin qu’il y avait peu de place pour un assouplissement des restrictions avant Noël, même si le nouveau système fonctionnait, en raison du décalage entre l’introduction des niveaux et leur impact devenant apparent.

Le professeur John Edmunds a décrit le 16 décembre comme «une première phase de révision», déclarant à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme: “Je ne peux pas imaginer qu’il y aura d’énormes changements à ce stade simplement parce que je ne pense pas que nous aurons accumulé beaucoup de données d’ici là.”

M. Jenrick a joué sur la perspective de changements dans les niveaux, en disant à BBC1 Petit déjeuner que le gouvernement écouterait le point de vue des conseils locaux et évaluerait chaque zone par rapport à ses cinq tests de gravité de l’épidémie.

“Il y a un certain nombre d’endroits qui sont assez finement équilibrés dans le pays aujourd’hui où il y avait de fortes raisons d’être à un niveau un degré plus bas que là où ils se sont retrouvés, mais sur un jugement équilibré, ils sont dans un niveau supérieur”, il m’a dit.

«Dans ces endroits et peut-être dans d’autres dans le pays, si les gens respectent les règles et si nous faisons fonctionner le système à plusieurs niveaux, il y a toutes les raisons de croire qu’ils pourraient désamorcer et descendre d’un niveau à temps pour Noël.»

Quelque 14 000 soldats ont été mis en attente pour aider les équipes de test et de traçage du NHS à déployer en masse des tests à «flux latéral» qui peuvent fournir des résultats en une heure et permettre l’isolement précoce des personnes atteintes de Covid asymptomatiques. On pense que les tests ont contribué à faire baisser les taux d’infection de 70% à Liverpool, qui était l’un des rares domaines à descendre d’un niveau sous le nouveau régime.

Mais M. Jenrick a signalé que la capacité n’était pas suffisante pour étendre immédiatement les tests à tous les conseils du niveau 3, qui couvre tout le nord-est, le sud et l’ouest du Yorkshire, la région de Humber, le Nottinghamshire, le Leicestershire, le Derbyshire, le Lincolnshire, le Grand Manchester, le Lancashire. , West Midlands, Warwickshire, Staffordshire, Kent, Bristol, parties de Somerset et Gloucestershire et Slough.

«Si tout le pays qui appartient au niveau 3 veut le faire, alors nous travaillerons en priorité», a-t-il déclaré à Sky News.

M. Jenrick a déclaré que les nouveaux niveaux avaient été délibérément rendus plus stricts que le système régional d’origine imposé en octobre, qui, selon lui, n’était “probablement pas assez solide pour avoir l’effet souhaité”.

Il y a eu de la fureur parmi les députés, les dirigeants civiques et les entreprises à la décision de placer des régions et des comtés entiers dans des niveaux plus durs sur une base globale, plutôt que de répondre à l’incidence locale de la maladie.

Avec une interdiction totale des visites dans les pubs et les restaurants au niveau 3 et une exigence selon laquelle les boissons ne doivent être servies qu’avec des repas substantiels au niveau 2, beaucoup pensent que la désignation se révélera dévastatrice pour les économies locales à l’approche cruciale de Noël.

Dans l’espoir de gagner des rebelles potentiels et d’éviter l’humiliation d’être forcé de s’appuyer sur les votes travaillistes pour mener à bien son plan mardi, M. Johnson doit produire une analyse de l’impact économique des changements au début de la semaine prochaine.

L’ancien ministre Tobias Ellwood a déclaré qu’il «s’abstiendrait probablement» lors du vote de la semaine prochaine, mais souhaitait plus de «clarté» de la part du gouvernement sur la justification de ses décisions.

Le député de Bournemouth-Est, dont la circonscription sera au niveau 2 après la fin du verrouillage national anglais, a déclaré à BBC Breakfast: «Nous aimerions vraiment voir des critères, voir la justification de cela et mieux comprendre ce que nous devons faire pour obtenir hors de ce niveau.

«Je pense que la clarté de la communication est si importante en ce moment.»

Le député d’Ashford et ancien ministre du cabinet Damian Green a déclaré que les députés de son propre comté de Kent, ainsi que de régions comme le Dorset et le Lincolnshire où l’incidence de Covid est relativement faible, étaient «très ennuyés» d’être placés à des niveaux supérieurs.

“Les gens ici sentent que tout le monde s’est comporté correctement et a observé les directives et tout cela, et la récompense est que nous sommes allés dans le verrouillage du niveau 1 et nous sommes sortis du niveau 3”, a déclaré M. Green. Radio Times.