Les quatre pays du Royaume-Uni ont fait face mardi à des appels de plus en plus nombreux à supprimer – ou au moins à limiter – un assouplissement prévu des restrictions relatives aux coronavirus à Noël à la suite d’un pic de nouvelles infections.

Les pourparlers entre les dirigeants de tout le Royaume-Uni sur l’assouplissement prévu devraient reprendre mercredi, un jour où Londres et certaines régions environnantes se joindront à d’autres parties de la Grande-Bretagne face à des restrictions beaucoup plus strictes.

Michael Gove, l’un des membres les plus importants du gouvernement britannique, qui définit la politique de santé publique pour l’Angleterre, s’est entretenu mardi avec des dirigeants d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord. Bien qu’aucun changement de plan n’ait été annoncé, d’autres discussions devraient avoir lieu mercredi.

La pression sur eux pour qu’ils abandonnent l’assouplissement prévu de cinq jours – qui permettrait à trois ménages de former une soi-disant « bulle » à l’intérieur et à l’extérieur de la maison – a augmenté au fil de la journée, avec des préoccupations exprimées à travers le spectre politique.

Le plus fort était peut-être un éditorial conjoint de deux des principales revues médicales du pays. Dans seulement leur deuxième éditorial conjoint de plus de 100 ans d’histoire, le British Medical Journal et le Health Service Journal ont appelé à repenser une décision «irréfléchie» qui, selon eux, «coûtera de nombreuses vies».

« Nous le publions parce que nous pensons que le gouvernement est sur le point de commettre une autre erreur majeure », ont-ils déclaré.

Le gouvernement conservateur britannique, ainsi que les administrations décentralisées, ont convenu le mois dernier d’autoriser un maximum de trois ménages à se mélanger entre le 23 et le 27 décembre, quelles que soient les restrictions locales en place.

Mais avec la hausse des nouvelles infections dans de nombreuses régions du pays, on craint de plus en plus que l’assouplissement du gouvernement à Noël entraîne une nouvelle escalade des infections et des décès et exercera une pression excessive sur le Service national de santé (NHS) déjà stressé.

Sir Keir Starmer, chef du parti travailliste d’opposition, a appelé le Premier ministre Boris Johnson à convoquer une réunion d’urgence pour revoir la décision.

« Je comprends que les gens veulent passer du temps avec leur famille après cette année terrible, mais la situation a clairement empiré depuis que la décision concernant Noël a été prise », a-t-il déclaré.

Tout éventuel assouplissement à Noël contraste avec les mesures prises par d’autres pays européens, tels que l’Allemagne et les Pays-Bas, qui ont annoncé de nouvelles restrictions radicales pour les vacances.

Lorsque l’assouplissement de Noël a été annoncé pour la première fois le mois dernier, Johnson a pris soin de souligner que les ménages devraient être «très prudents, en particulier avec les parents âgés».

Cependant, cette annonce d’assouplissement reposait sur l’hypothèse que les nouveaux cas suivraient une trajectoire descendante.

Mais les nouvelles infections ont de nouveau augmenté, avec 18 450 autres annoncées mardi. Bien qu’en baisse de quelques milliers par rapport au décompte de lundi, les chiffres des derniers jours ont été systématiquement plus élevés que ceux enregistrés au cours des deux semaines précédentes.

La résurgence est survenue malgré un verrouillage national de quatre semaines en Angleterre qui n’a pris fin qu’au début du mois de décembre, et d’autres mesures strictes prises en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

À la lumière du nombre croissant de cas, Londres rejoindra mercredi d’autres grandes villes d’Angleterre, notamment Birmingham et Manchester, au niveau 3, le plus haut niveau de restrictions dans lequel les pubs et les restaurants sont fermés pour les plats à emporter et les livraisons. Les habitants des zones de niveau 3 – qui comprendront bientôt la majorité de la population anglaise – ne sont pas autorisés à se rencontrer socialement en privé ou dans la plupart des lieux publics extérieurs avec des personnes avec lesquelles ils ne vivent pas.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, faisait partie de ceux qui appelaient à repenser.

« Le problème est le suivant – les règles ont été assouplies pendant cinq jours, permettant de mélanger jusqu’à trois ménages différents, et inévitablement lorsque les gens sont dans leur propre ménage, ils ont tendance à être moins vigilants », a-t-il déclaré à BBC Radio.