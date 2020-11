Coronavirus: l’Angleterre dévoile une carte des restrictions avec 99% de la population dans les deux niveaux les plus difficiles

Plus de 55 millions de personnes en Angleterre ont été interdites de voir leur famille et leurs amis à l’intérieur en vertu d’un nouveau système de verrouillage.

L’Angleterre sortira de son deuxième verrouillage national le 1er décembre et reviendra à un système à plusieurs niveaux avec des restrictions imposées en fonction de la situation épidémiologique de la région.

Le gouvernement a dévoilé jeudi sa première carte des restrictions, 99% de la population du pays relevant des deux niveaux de mesures les plus sévères.

Londres et Liverpool seront soumis à des restrictions de niveau 2 tandis que Manchester est au niveau 3.

La liste complète est disponible ici.

Le Royaume-Uni est le pays le plus touché d’Europe avec plus de 57 000 décès et 2,3 millions d’infections enregistrées depuis le début de la pandémie.