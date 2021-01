Coronavirus: l’Allemagne s’apprête à étendre le verrouillage à l’échelle nationale au milieu des infections et des décès élevés

La chancelière allemande Angela Merkel devrait prolonger mardi le verrouillage du pays contre le coronavirus, son bilan dépassant les 35 000 morts.

Le leader fera une annonce avec les 16 gouverneurs des États du pays après une réunion pour décider de la durée d’une éventuelle continuation et dans quelle mesure les écoles rouvriront.

Les mesures plus strictes ont initialement pris effet le 16 décembre, après qu’un verrouillage partiel n’a pas réussi à calmer le nombre de cas, et devaient expirer le 10 janvier.

Mardi, l’agence allemande de contrôle des maladies a déclaré que 11897 cas de coronavirus supplémentaires avaient été confirmés au cours des dernières 24 heures, contre 9847 enregistrés lundi.

Cela place le pays au cinquième rang d’un total d’infections au COVID-19 en Europe occidentale, derrière le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Espagne.

Au moins 944 décès ont été signalés mardi, portant le bilan officiel des décès de coronavirus à 35 518, selon l’Institut Robert Koch (RKI).

Cependant, l’agence a déclaré que des retards dans les rapports pendant la période des fêtes auraient pu affecter les chiffres.

Les vaccinations contre le COVID-19 ont débuté en Allemagne le 26 décembre et, dans le pays de 83 millions d’habitants, près de 265000 vaccinations ont été signalées lundi, a déclaré RKI.

L’Allemagne a procédé à un déploiement de la vaccination relativement rapide par rapport à de nombreux autres États membres de l’UE27.

Mais il a été critiqué selon lequel il n’a pas réussi à se procurer suffisamment de doses de vaccin pour accélérer la campagne nationale au milieu des infections et des hospitalisations élevées.

La France, par exemple, n’a inoculé que 516 personnes au cours de la première semaine depuis la délivrance du vaccin.

L’une des raisons du retard est que la France a adopté une stratégie plus prudente en matière de vaccination, nécessitant une visite de pré-vaccination et le consentement exprès de la personne vaccinée, selon les experts.

Le bloc de l’UE lui-même faisait également face à une pression accrue pour justifier son plan de vaccination COVID-19, les pays membres se plaignant d’un manque de doses et d’un déploiement lent.

Markus Söder, le ministre-président de Bavière – la plus grande région d’Allemagne – a décrit le processus de la Commission européenne pour l’achat et l’approbation du vaccin Pfizer / BioNTech comme « inadéquat », dans une interview avec le tabloïd allemand Bild am Sonntag.

Avec les Pays-Bas, l’Allemagne enquête sur le report de l’administration de deuxièmes doses de ses vaccins contre le coronavirus dans le but d’inoculer plus de personnes.

Deux injections sont nécessaires pour une immunité la plus élevée possible – l’Agence européenne des médicaments (EMA) déclare que la deuxième dose doit être administrée avec six semaines de la première pour assurer une protection maximale.

Mais avec le vaccin Pfizer-BioNTech, qui est le seul vaccin à avoir obtenu l’approbation de l’EMA à ce jour, offrant une efficacité à court terme dès la première dose, certains scientifiques ont suggéré un écart plus long entre les doses.