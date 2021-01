L’Allemagne a prolongé mardi son verrouillage du COVID-19 en raison des inquiétudes concernant des variantes plus transmissibles, les Pays-Bas devant faire de même mercredi.

Le verrouillage allemand actuel, en place depuis la mi-décembre et qui devrait expirer à la fin du mois, a été prolongé de deux semaines supplémentaires jusqu’au 14 février.

Cela a été décidé lors d’une réunion entre la chancelière Angela Merkel et le chef des 16 atterrisseurs du pays mardi après-midi.

« Le nombre de nouvelles infections a diminué. Cela nous donne de l’espoir. Mais la mutation du virus comporte un grand danger. Le moment est venu de prévenir ce danger », a déclaré Merkel aux journalistes après la réunion.

Les commerces, gymnases et restaurants non essentiels ainsi que les garderies et la majorité des écoles resteront ainsi fermés. Les rassemblements privés restent limités à une seule personne en dehors du ménage.

Des exigences de masque plus strictes ont été imposées avec des masques de qualité médicale désormais obligatoires dans les transports publics et dans les magasins. Les revêtements faciaux, y compris les masques en tissu, étaient auparavant autorisés.

Le gouvernement augmente également la pression sur les employeurs pour qu’ils autorisent le travail à distance.

le centre de contrôle des maladies infectieuses du pays (RKI) a rapporté mercredi que près de 16 000 nouveaux cas avaient été confirmés au cours des dernières 24 heures. Le bilan des morts a augmenté de 1 148 à 48 770.

Les Pays-Bas envisagent le couvre-feu

De l’autre côté de la frontière, le ministre néerlandais de la Santé, Hugo de Jonge, a écrit mardi dans une lettre au parlement que le gouvernement annoncerait des mesures supplémentaires pour lutter contre la propagation du virus mercredi après-midi.

Le verrouillage actuel du pays doit prendre fin le 9 février et a entraîné une réduction du nombre de cas.

L’institut néerlandais de santé publique a annoncé mardi que les nouvelles infections avaient diminué de 21,5 pour cent au cours de la semaine écoulée pour s’établir à 38 776, ce qu’il a appelé une «image modérément positive» des effets du verrouillage.

Mais les craintes concernant les variantes – qui sont jusqu’à 70 pour cent plus transmissibles – ont incité le gouvernement à envisager des restrictions plus strictes, y compris un couvre-feu nocturne.

Environ 10% des nouvelles infections sont dues à la nouvelle variante et l’institut de santé publique et l’institut ont déclaré qu’il s’attend à ce que ce chiffre atteigne au moins 50% d’ici la mi-février.

Les efforts des Pays-Bas pour lutter contre le virus ont été compliqués par la démission du gouvernement vendredi à la suite d’un scandale impliquant des milliers de parents étiquetés à tort comme des fraudeurs par le bureau des impôts du pays.

La coalition quadripartite du Premier ministre Mark Rutte reste en fonction en mode intérimaire jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit formé après les élections du 17 mars et devra chercher le soutien des législateurs pour toute nouvelle mesure.