Des mesures de verrouillage plus strictes sont envisagées dans toute l’Allemagne alors que les derniers chiffres du pays concernant les cas et les décès de COVID-19 ont atteint de nouveaux records vendredi.

Le nombre de cas confirmés a augmenté de 29 875 dans les 16 États du pays, a déclaré l’Institut Robert Koch, battant de quelque 200 infections le précédent record établi la veille.

Le nombre de morts est quant à lui passé à 20 970 après un bond d’une journée de 598, soit huit décès de plus que le précédent record quotidien établi mercredi.

L’Allemagne a répondu à la deuxième vague de la pandémie mortelle en fermant les entreprises d’accueil ainsi que les installations de loisirs et de sport. Les écoles et les magasins non essentiels sont cependant restés ouverts.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a souligné vendredi que « le virus ne tient compte que de manière limitée de savoir si nous avons tous fini ou non nos achats de Noël ».

« C’est pourquoi des mesures supplémentaires sont sans aucun doute nécessaires de manière uniforme dans toute l’Allemagne, mieux tôt que tard », a-t-il ajouté.

Plusieurs États ont déjà annoncé eux-mêmes de nouvelles restrictions, mais une approche nationale est envisagée car certains gouverneurs ont décrit la situation comme alarmante.

L’un d’eux est le ministre-président bavarois Markus Soeder qui a appelé à la «fermeture» du pays pour les prochaines semaines.

« Certains l’avaient toujours dit entre Noël et le Nouvel An, mais c’est clairement trop peu, alors cela n’aurait aucun effet », a-t-il soutenu.

« Nous sommes dans une situation vraiment dangereuse, dangereuse comme jamais auparavant », a-t-il déclaré.

Le taux d’incidence actuel sur 14 jours en Allemagne est de 320 cas pour 100 000 habitants – plus élevé que dans la France voisine (230,3) où un deuxième verrouillage national est toujours en cours.

Il est au même niveau que celui du Royaume-Uni – le pays le plus durement touché d’Europe – mais bien inférieur à celui du Luxembourg, de la Lituanie, de la Slovénie et de la Croatie, qui ont tous des taux d’incidence supérieurs à 1000 pour 100000 habitants, selon les derniers chiffres du Centre européen de prévention des maladies et Contrôle.