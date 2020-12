Chaque numéro de téléphone mobile en Suède doit recevoir un SMS le 14 décembre avec des recommandations pour éviter la propagation de la pandémie COVID-19 pendant la période des vacances.

Le SMS de l’agence de santé publique du pays se lira comme suit: « Information des autorités: Suivez les conseils plus stricts pour arrêter la propagation du COVID-19. En savoir plus sur le site Web Crisis Information. «

Il sera envoyé lundi lorsque de nouvelles restrictions sur la socialisation entreront en vigueur, a déclaré l’autorité. dans un rapport le vendredi.

Max Faxalv, étudiant à l’Université de Lund et ingénieur logiciel à temps partiel, a déclaré à Euronews que la mesure était positive mais doutait de son utilité.

« Tout le monde le lira, mais peu réagiront », a-t-il déclaré. « La réalité est que les gens connaissent déjà les recommandations des dizaines d’autres canaux de communication et que les gens en parlent tous les jours: gardez vos distances, travaillez de chez vous, passez un test si vous vous sentez malade. Je ne pense pas que le contenu de le SMS sera différent. «

« Je suis convaincu que les gens donneront la priorité à Noël plutôt qu’à la pandémie. Oui, nous assisterons en effet à des rassemblements plus petits que d’habitude, mais je pense toujours que nous verrons beaucoup de voyages », a-t-il ajouté.

La Suède est l’un des rares pays du monde à ne pas avoir imposé de verrouillage national au printemps lorsque la première vague de la pandémie mortelle s’est déroulée dans le monde et elle a continué à éviter cette option pendant la deuxième vague.

Mais les autorités ont appelé à plus de retenue la semaine dernière et interdit les rassemblements de plus de huit personnes. Il a également exhorté les gens à se rencontrer à l’extérieur chaque fois que possible et à éviter les nouveaux contacts et les déplacements, en particulier dans les transports publics.

Le pays scandinave de 10,2 millions d’habitants a enregistré plus de 312 000 infections confirmées et 7 354 décès depuis le début de la pandémie.

Son taux d’incidence cumulé sur 14 jours est actuellement de quatre cas pour 100 000, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) – parmi les 10 plus bas de la région.