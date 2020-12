La province la plus peuplée du Canada a annoncé lundi une fermeture à l’échelle de la province dans le but d’arrêter la propagation d’une deuxième vague de COVID-19.

Le verrouillage sera mis en place pour le sud de l’Ontario du 26 décembre au 23 janvier, mais sera levé pour le nord de l’Ontario le 9 janvier.

Les responsables de la santé ont critiqué le retard, l’un des principaux médecins infectieux ayant déclaré qu’il était ridicule d’attendre le lendemain de Noël pour fermer.

L’Ontario a eu sept jours consécutifs de plus de 2 000 cas par jour. La modélisation montre que cela pourrait plus que doubler en janvier. Les responsables de la santé ont déclaré plus tôt qu’un verrouillage dur de quatre à six semaines pourrait arrêter de manière significative la propagation du COVID-19.

Toronto, la plus grande ville du Canada, avait déjà fermé des restaurants pour les repas à l’intérieur, mais les écoles restaient ouvertes. Toutes les écoles secondaires de l’Ontario seront désormais fermées pour l’apprentissage en personne jusqu’au 25 janvier. Les écoles primaires seront fermées jusqu’au 11 janvier.

Après la flambée des cas de COVID-19 au printemps, le Canada a aplati la courbe épidémique avec un verrouillage. Mais comme dans d’autres pays, la fatigue du COVID s’est installée, les restrictions ont été assouplies et une deuxième vague s’est déclenchée.

«Nous avons déjà aplati la courbe et nous pouvons le refaire», a déclaré la ministre de la Santé, Christine Elliott.

La Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef associée, a déclaré que l’Ontario se trouve dans une situation très difficile et précaire.

« Il y a des épidémies partout où les gens se rassemblent », a déclaré Yaffe.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré que le retard jusqu’au 26 décembre permettrait aux entreprises situées en dehors des zones de verrouillage actuelles de s’y préparer. Il a déclaré que cela permettait aux restaurants de vendre une partie de leur inventaire.

« Je ne comprends rien », a déclaré Ford. « Je dois être juste envers ces entreprises qui ont un inventaire massif ».

Le Dr Andrew Morris, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Toronto et directeur médical du programme de gestion des antimicrobiens au Sinai-University Health Network, a déclaré que Ford donnait la priorité à l’économie sur la santé en retardant.

« Ridicule. Coûter des vies. Pour quoi?! » Dit Morris.

L’Association des hôpitaux de l’Ontario a déclaré dans un communiqué qu’elle était « surprise et déçue » que le verrouillage ne se produise pas avant cinq jours.

«Les gens de cette province ont besoin d’une communication claire en matière de santé publique, et la date de mise en œuvre du 26 décembre envoie un message déroutant sur ce qu’ils devraient et ne devraient pas faire à ce moment crucial. les restrictions n’entreront en vigueur qu’après Noël », a déclaré le président de l’association, Anthony Dale, dans le communiqué.

Le Dr Naveed Mohammad, PDG du William Osler Health System qui gère des hôpitaux dans une banlieue de Toronto, a déclaré que les gens devaient agir comme si le verrouillage avait déjà commencé.

«Tant que les habitants de cette province ne réalisent pas ce que chaque voyage à domicile risque pour eux-mêmes et leurs proches, nous ne passerons pas à travers cela», a-t-il déclaré, soulignant que les hôpitaux de Brampton, en Ontario, sont aux prises avec des capacités. « Veuillez rester à la maison, à partir d’aujourd’hui ».