Le prochain cycle d’assouplissement des restrictions du COVID-19 par la France, prévu pour la mi-décembre, semble incertain car les nouvelles infections quotidiennes restent bien supérieures au seuil imposé par le gouvernement.

Le pays fait l’objet d’un deuxième verrouillage national depuis le 31 octobre, mais les magasins non essentiels ont été autorisés à rouvrir depuis le dernier week-end de novembre.

Le prochain cycle d’assouplissement – qui verrait la nécessité de remplir un formulaire pour quitter la maison abolie et la réouverture des cinémas, des théâtres et des musées – est prévu pour le 15 décembre à condition que le nombre de nouvelles infections quotidiennes soit d’ici là. pas plus de 5000.

Mais Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé du pays, a averti lundi soir que « depuis quelques jours maintenant, le niveau des infections quotidiennes n’a pas baissé et reste particulièrement élevé chez les personnes de plus de 75 ans ».

Seuls 3400 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés lundi, mais les chiffres communiqués par les autorités le premier jour de la semaine ont tendance à être inférieurs car moins de personnes sont testées au cours du week-end, la plupart des laboratoires étant fermés.

Au cours des cinq jours précédents, les nouveaux cas quotidiens ont oscillé entre 11 000 et 14 000.

Salomon a souligné que « si les conditions actuelles perdurent, il sera très difficile d’atteindre cet objectif » de 5 000 nouvelles infections par jour. Actuellement, a-t-il dit, le taux d’incidence sur sept jours est supérieur à 100 en moyenne dans tout le pays et atteint jusqu’à 150 dans certains départements. _

Il a imputé l’absence de progrès ces derniers jours non pas à un prétendu relâchement des mesures de distanciation sociale mais à la saison hivernale qui est « propice aux épidémies virales » car les gens sont contraints de rentrer.

Plus de 66,4 millions de personnes dans le monde ont contracté le COVID-19 depuis le début de la pandémie et plus de 1,5 million en ont perdu la vie, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les 31 pays qui composent l’UE / EEE et le Royaume-Uni sont responsables de près de 350 000 décès et de plus de 14 millions d’infections.

La France est le troisième pays le plus touché de la région après le Royaume-Uni et l’Italie, avec plus de 55 000 décès et près de 2,3 millions de cas confirmés.