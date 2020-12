La police lituanienne a déclaré mardi qu’elle mettait en place 250 points de contrôle sur les routes à travers le pays, conçus pour interdire aux gens de voyager pendant la période des vacances pour essayer d’endiguer la propagation du coronavirus.

Les voyages sont interdits dans le pays balte du mercredi au 3 janvier, car les autorités tentent de persuader les gens de rendre visite à des amis et à des parents à Noël et au Nouvel An.

Les seules exceptions autorisées à rester à la maison sont d’aller travailler, de voir un médecin ou d’assister à des funérailles.

« Nous visons ce week-end, Noël et nouvel an », a déclaré le chef de la police du pays Renatas Pozela.

Bien que la Lituanie ait réussi à contrôler la première vague de la pandémie mieux que les autres pays de l’UE au printemps, elle n’a pas réussi à endiguer la deuxième vague qui a vu les infections monter en flèche.

Dans une nouvelle série de mesures, le gouvernement a ordonné à la plupart des magasins et des coiffeurs de fermer à partir de mercredi et appelle les gens à rester chez eux.

Les bars et restaurants sont fermés depuis plus d’un mois et n’offrent que des services à emporter.

Pays de 2,8 millions d’habitants, la Lituanie a signalé près de 97 000 infections au COVID-19, dont 863 décès, depuis février.

Selon des chiffres récents du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la Lituanie est l’un des pays les plus touchés d’Europe avec des taux d’incidence supérieurs à 1 000 pour 100 000 habitants.