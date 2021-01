Coronavirus: la Lettonie a limogé son ministre de la Santé et le choix intérimaire du Premier ministre a dit «  Nē  » – et maintenant?

La Lettonie tente actuellement de trouver un ministre de la Santé de remplacement après que le président sortant ait été limogé par le Premier ministre au milieu de la pandémie.

Premier ministre Krišjānis Kariņš annoncé mardi qu’il avait perdu confiance en Ilze Viņķele, déclarant aux journalistes « qu’il n’y avait pas eu de plan d’action clair et compréhensible » pour le déploiement des vaccinations contre le coronavirus.

Bizarrement, en même temps, Viņķele était aurait tenir sa propre conférence de presse pour définir une telle stratégie.

« Chaque jour qui passe, retardant [the] la disponibilité des vaccins, peut coûter la santé ou la vie de quelqu’un », a déclaré Kariņš lors du briefing, ajoutant qu’il s’attendait à ce qu’une« personne énergique avec une vision claire »remplisse le poste vacant dans le cabinet.

Viņķele, quant à elle, a déclaré qu’elle avait offert sa démission – qui avait été acceptée – en apprenant les nouvelles de ses collègues selon lesquelles son travail était en danger. Elle croit que la décision est tombée aux divergences d’opinion pendant la pandémie, aller plus loin sur Twitter pour dire qu’il y avait eu des « aversions personnelles depuis le premier jour ».

La Lettonie a été largement épargnée lorsque le COVID-19 a éclaté pour la première fois en mars; cependant, la deuxième vague a été moins aimable. Le pays de 1,9 million d’habitants a depuis été soumis à des restrictions strictes pendant l’hiver, qui ont été prolongés jusqu’à la mi-janvier les lits d’hôpital sont bas.

Mardi, 1 229 personnes ont été testées positives pour la maladie, tandis que 32 personnes sont décédées – le deuxième chiffre quotidien le plus élevé. Le 27 décembre a été le pire jour du pays pour les décès dus au COVID, 44 personnes ayant perdu la vie.

Cela signifie qu’un total de 45 171 personnes en Lettonie ont été infectées depuis le début de la pandémie et que 754 personnes sont décédées, selon le Center for Disease Prevention and Control (SPKC).

Alors, qu’y a-t-il dans la stratégie de vaccination?

Viņķele, ayant déjà été critiquée pour sa rapidité à lancer un programme de vaccination, était alors également frappé pour se concentrer principalement sur le vaccin Oxford / AstraZeneca – encore à être approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Mardi, le Pfizer / BioNTech était le seul vaccin approuvé par l’EMA, mais il a été rejoint par Moderna mercredi.

Le pays attend actuellement 424 000 doses d’AstraZeneca, 98 000 doses de Pfizer / BioNTech, 63 000 de CureVac et 42 000 de Moderna. Cela sera suivi par 850 000 doses supplémentaires d’AstraZeneca plus tard dans l’année.

Jusqu’à présent, près de 2000 personnes ont été vaccinés.

Qui remplacera Viņķele?

La Lettonie a toujours Viņķele jusqu’à jeudi, mais à partir de là, la situation devient floue.

Kariņš a ordonné au parti de Viņķele, Développement / Pour !, l’un des cinq partis de la coalition gouvernementale, de choisir un nouveau ministre de la Santé, ayant nommé l’actuel ministre de la Défense Artis Pabriks comme solution provisoire.

Pabriks, cependant, qui est un autre développement / pour! politicien, a exprimé son opposition à assumer le rôle, renvoyant la suggestion au Premier ministre.

Il a déclaré: « Aujourd’hui, je suis doublement surpris. D’abord de la demande de démission inattendue du Premier ministre à I. Viņķele, puis, en quelque sorte, de ma nomination en tant que remplaçant. […]

« Dans cette crise du COVID-19, je pense que ces responsabilités doivent être assumées par le chef du gouvernement lui-même. »

Kariņš est membre du New Unity Party, qui détient le moins de sièges dans la Saeima de 100 sièges en Lettonie.

Malgré la situation apparemment désordonnée, qui, pendant une pandémie, ne pourrait probablement pas arriver à un pire moment pour le gouvernement letton, Development / For! cherche rapidement un successeur.

Plusieurs candidats sont alignés, mais aucune décision n’a encore été prise, selon l’agence de presse lettone LETA.