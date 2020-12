Les restrictions seront assouplies pendant cinq jours pendant la période des fêtes – et les députés conservateurs exercent des pressions sur le gouvernement pour permettre à certaines régions de s’échapper vers un niveau inférieur cette semaine.

«Si ce genre de chose se produit pendant les vacances de Noël dans ce pays, avec des taux de transmission très élevés alors possible en janvier, il faudra tellement plus de temps pour que les choses reviennent à la normale», a-t-elle prévenu.

«Parce que, en partie, toutes les cliniques de vaccination seront perturbées. Il n’est pas possible d’organiser des cliniques de vaccination lorsque le personnel est malade et que le taux de transmission est très élevé et affecte la capacité des gens à se faire vacciner.